Almudena Cid: "Hay que seguir apoyando la lucha contra el cáncer de mama, aún hay carencias y falta de empatía"

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exgimnasta española Almudena Cid tiene claro la importancia de aumentar el apoyo para la investigación para combatir el cáncer de mama para mejorar "la eficacia en los tratamientos" y también para paliar "las carencias y la falta de empatía" que sigue habiendo en la sociedad y a nivel laboral con muchas mujeres que están sufriendo o se han recuperado de esta enfermedad.

"La verdad es que los resultados están ahí, cuanta más investigación y más se destinan fondos a investigar, más eficacia hay en los tratamientos y sobre todo también en las secuelas que deja el tratamiento. Entonces es una cosa palpable y creo que todo lo que sea difundir, apoyar y concienciar nunca va a ser suficiente", expresó Almudena Cid en una entrevista a Europa Press.

La exgimnasta vitoriana es, junto a la periodista Paloma del Río, una de las embajadoras de 'Ausonia', que se vuelve a unir a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para financiar proyectos de investigación contra el cáncer de mama, cuyo día mundial se celebra este sábado.

"Siempre hay un nombre en la cabeza, alguien que lo ha pasado. Mi entrenadora pasó un cáncer de pecho, y además, que justo se incorporó en el Día del Cáncer de Mama y la despidieron", recordó Cid, que tiene claro que las personas afectadas por esta y otras enfermedades necesitan un continuo apoyo.

Para la cuatro veces olímpica, "una persona afectada de cáncer y recién recuperada, que todavía convive con esa espada de Damocles, está en una situación supervulnerable". "Creo que todavía tenemos que seguir apoyando porque aún hay muchas carencias y mucha falta de empatía, incluso en las empresas, como lo he vivido yo en primera persona", lamentó.

"Ha sido muy difícil sostener a una persona paciente oncológica con esta situación porque se te puede destruir moralmente para siempre y tener que buscar otra vez trabajo. Ella tiene la suerte de haber tenido un entorno familiar y de amistades, pero a veces no se da en esas situaciones. Entonces, por eso creo que tenemos que estar ahí apoyando esta causa", añadió al respecto Almudena Cid.

Además, 'Ausonia' continúa con el reto de avanzar en la investigación y lo hace con una iniciativa muy especial titulada '1 NOMBRE 1 MINUTO', donde cada nombre es una persona a la que uno desea ver envejecer. Por ello, la marca también ha lanzado #QuieroVerteEnvejecer, campaña destinada a todas las mujeres porque considera que envejecer es un regalo y tanto Paloma del Río como Almudena Cid no han dudado en apoyarla recreando diez años después una foto de ambas como muestra también de apoyar la importancia de la investigación.

"Cuando me lo propusieron, fui de cabeza porque nos queremos muchísimo. Hemos pasado por etapas diferentes de nuestra vida juntas y hacer esta campaña donde nunca así te has planteado de una forma tan fuerte el hecho de darle la vuelta a esa palabra del envejecimiento, que siempre la asociamos negativamente y de repente decir que el verte envejecer significa que nos vamos a seguir viendo y que vamos a seguir compartiendo", recalcó la también actriz.

Cid confiesa que echa de menos a la que fue su compañera en innumerables retransmisiones en TVE. "Se jubiló y me toca seguir al frente de las retransmisiones sin ella. Entonces, no sé, me pareció tan bonito que nos quisieran juntar encima para algo así que, bueno, hasta lo agradecí, la verdad", reconoce.

Ambas formaron una pareja inseparable y muy reconocible, donde la clave fue la naturalidad de ambas. "Nunca lo había visto desde la perspectiva desde fuera, simplemente nos ceñíamos a hacer nuestro trabajo, entretener a la gente y que cuando estuvieran escuchando una retransmisión vivieran distintas emociones", apuntó.

"No era coartar lo que nos pasaba porque al final es como que hay la sensación esta de ser políticamente correcta y nosotras, yo creo que desde que nos conocimos ya dentro los micrófonos trabajando, ya no hablo de la relación anterior, creo que cogimos esa dinámica de reírnos y yo, si me tenía que emocionar dejarlo fluir, de ya coger el testigo cuando no podía hablar porque igual había una música que recordaba alguna etapa de mi vida o alguna gimnasta lesionada en directo que te impactaba tanto", prosiguió.

Almudena Cid reiteró que intentaron ser ambas ellas mismas "dentro de la rigurosidad del trabajo". "Y luego, como hemos compartido algunos momentos, han salido públicamente algunos icónicos. Yo creo que la gente también lleva muchos años conviviendo con la voz de Paloma, le tiene mucho cariño y yo creo que han sido momentos muy bonitos para la gente también", sentenció.