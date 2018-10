Ana Peleteiro: "Tardé un poco en llegar, pero tampoco soy mayor"

Publicado 05/03/2018 19:50:24 CET

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Ana Peleteiro, bronce en el triple salto en los Mundiales en Pista Cubierta de Birmingham (Inglaterra), se mostró feliz por su primer gran éxito absoluto y admitió que, tras generar muchas esperanzas en su juventud, quizás había tardado "un poco en llegar" a consagrarse, advirtiendo de todos modos que tampoco es "mayor" y que ahora hay que "continuar trabajando".

"Estoy un poco cansada, pero muy bien, con ganas de llegar a casa, que estuve mucho tiempo fuera y entre que no estoy nunca en Galicia ya quiero estar en casa con los míos", expresó sonriente Peleteiro a Europa Press tras aterrizar en Madrid con el resto de la selección nacional.

La gallega indicó que "ya más o menos" ha asimilado su éxito. "Me ha costado un poco, la verdad, pero al fin y al cabo he trabajado mucho y es la recompensa. Aunque cueste asimilarlo, en cuestión de 24 horas se digiere y ya estás más tranquila", se sinceró.

Peleteiro reconoció que había desde hace mucho tiempo expectativas sobre su capacidad. "Sí, salté mucho con 16 años y la gente se ilusiona, pero tardé un poco en llegar, aunque tampoco soy mayor, tengo 22 años. Espero haber llegado para quedarme, aunque hay que continuar trabajando", afirmó.

"Las mínimas en los saltos eran muy exigentes y no la hice, pero sabía que quien saltase por encima de ella en Birmingham sería una opción de medalla clara. Llegar allí y hacer marca personal era el objetivo y lo conseguí", prosiguió sobre su bronce, después de no entrar inicialmente en la selección y ser repescada por su marca mundial.

La saltadora coruñesa celebró la buena salud del atletismo nacional y recalcó que se ha trabajado bien en la suya. "Cuando se apuesta en pruebas tan técnicas y se nos ayuda, acaban saliendo los resultados. A lo mejor tardaron un poco más que en fondo y mediofondo, pero ahora mismo creo que hemos llegado para quedarnos. Somos un equipo muy joven y lleno de ilusión y espero que los éxitos continúen", subrayó.

"Estoy con muchas ganas para el Europeo de Berlín de este verano. Cuando acabo una temporada me apetece irme de vacaciones y descansar, pero en esta ocasión como que me he quedado con ganas de continuar entrenando. Pero el descanso es algo muy importante, pararé una semana y luego me pondré con los entrenamientos para el Europeo", sentenció Peleteiro.