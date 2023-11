Ayuntamiento de Arganda del Rey, Junta de Andalucía o 'Sportlife', entre los premios BeActive 2023

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Arganda del Rey, la Junta de Andalucía, la Universidad de Valladolid o la revista 'Sportlife' fueron algunos de los reconocidos este miércoles por su contribución al fomento de la actividad física y los hábitos de vida saludables en la entrega de los reconocimientos CSD-BeActive 2023.

Estos premios se otorgan a las Comunidades Autónomas, municipios, centros educativos y deportivos, universidades, medios de comunicación

y centros de trabajo que "han mostrado un mayor compromiso con la promoción de la práctica deportiva y los hábitos saludables durante la Semana Europea del Deporte, celebrada el pasado mes de septiembre", recordó el Consejo Superior de Deportes.

Así, los ayuntamientos madrileños de Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid y de Ciudad Real fueron premiados por ser los de ciudades con más de 50.000 habitantes y por disponer de un mayor número de actividades en relación con su población, y los de Gualix de la Sierra (Madrid), Martorell (Barcelona) y Tarazona (Zaragoza) por serlo entre los de una franja entre 5.000 y 50.000 habitantes.

Además, la Junta de Andalucía fue reconocida en la categoría de Comunidades Autónomas por ser la comunidad con los tres municipios más participativos en la suma de sus actividades, mientras que los municipios de menos de 5.000 habitantes premiados por disponer de un mayor número de actividades en relación con su población han sido Pezuela de las Torres (Madrid), Balanegra (Almería) y Cabanillas

de la Sierra (Madrid).

Además, se concedió un premio especial a la originalidad por la composición de una canción/himno de la Semana Europea del Deporte 2023 al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, y en la categoría de centros universitarios, los premiados fueron la Universidad de Valladolid, la Universitat Jaume I y la Universitat de Barcelona por contar con un mayor número de propuestas durante esta novena edición de la Semana Europea del Deporte.

También se reconoció el compromiso del CEIP Clara Sánchez, de

Castilla-La Mancha; el CEIP Miguel de Cervantes, de Castilla-La Mancha; y el CEIP Concepción Arenal, de la Comunidad Valenciana, y a Fiesta Colombina SLU por ser el centro de trabajo con más actividades propuestas y más participación.

Los Premios CSD-BeActive también valoran la labor de los medios de comunicación comprometidos con la difusión de la iniciativa europea, sus valores y la lucha contra el sedentarismo y por ello distinguieron a la revista 'SportLife' por su cobertura de la Semana Europea del Deporte de 2023.

Los embajadores de este año fueron Víctor Gutiérrez, waterpolista, miembro de la selección española y activista LGTBI; Varo Hernández, ciclista que compite en la modalidad de BMX estilo libre, y la judoca Marta Arce, triple medallista paralímpica.

"BeActive permite capitalizar una iniciativa europea en el territorio español y sin vosotros no sería posible", señaló Víctor Francos, presidente del CSD, que apostó por la colaboración entre las administraciones públicas para "hacer del deporte una política social de primer nivel".

Para el dirigente, "no es lo mismo el niño o niña que tiene una actividad deportiva extraescolar después de clase, que quien no la tiene porque no puede". "El deporte tiene un gran impacto y hay margen para usarlo para bien, para luchar por causas que valgan la pena. 'BeActive' tiene que ser un ejemplo más", recalcó.

"Por esta razón, el CSD espera colaborar con las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones para desarrollar las políticas públicas deportivas. El deporte es uno de los terrenos en los

que nos podemos encontrar y vale la pena intentarlo", concluyó Víctor Francos en declaraciones facilitadas por el departamento de prensa del Consejo.

La Semana Europea del Deporte es una iniciativa de la Comisión Europea para combatir el sedentarismo que se celebra de forma simultánea en todos los países miembros de la UE y otros del resto del continente

que se han ido sumando desde 2015.