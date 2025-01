Carlos Sainz: "He vivido el Dakar en África, Sudamérica y Arabia Saudí, y el ADN se mantiene"

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz, con 17 participaciones y cuatro triunfos en el Rally Dakar, llega a la prueba en 2025 "lo mejor preparado posible" y con el objetivo de "romper las estadísticas", ya que nunca ha ganado un coche nuevo -debutará con Ford-, al mismo tiempo que celebra que el ADN de la carrera se mantenga, después de haber pasado por África, Sudamérica y, ahora, Arabia Saudí.

"Es una experiencia que se repite, pero siempre sientes un poco sensaciones diferentes dependiendo del 'approach', del coche, de cómo ha ido el año, dependiendo de muchas cosas. Hay ciertas similitudes y ciertas cosas nuevas, es otro periodo de tu vida, van cambiando cosas, pero lo más importante es que sigo teniendo el gusanillo según se va acercando el día", explicó en una entrevista a Europa Press antes de un evento de su patrocinador Red Bull.

Cada año, y serán 18 participaciones con la de 2025 para el madrileño, cuya carrera está ligada al Dakar desde 2006, intenta llegar de manera óptima a una carrera muy exigente. Y este año, además, lo hará con un coche nuevo, el Ford Raptor.

"Estoy contento, porque he disfrutado con la puesta a punto del coche, todo ha ido bastante bien encarrilado, no ha habido momentos de que hemos ido en una dirección y luego ha habido que dar marcha atrás. Estoy contento para el tiempo que hemos tenido y creo que llegamos lo mejor preparados posible", aplaudió.

Como ganador en cuatro ocasiones del Dakar -2010, 2018, 2020 y 2024-, Sainz pueda hablar desde la experiencia y no coincide con las opiniones que hablan de una pérdida de esencia en el Dakar más moderno. "He vivido la carrera en África, en Sudamérica y en Arabia Saudí, y el ADN de la carrera, que probablemente el termómetro para medirlo mejor es el porcentaje de abandonos, no ha variado, en ese sentido ha mantenido su ADN", valoró.

"Es una carrera muy física, muy dura, donde pones al límite al coche, al equipo, a los pilotos, y al final es una carrera también por eliminación donde empiezan 14-15 favoritos y poco a poco pues van quedando menos hasta que ya queda uno y gana", analizó.

Además, Sainz entiende que Arabia Saudí, donde se corre desde 2020, "es cierto que ha venido muy bien al Dakar, porque es un entorno donde se dan todas las circunstancias para que los organizadores puedan poner un Dakar en condiciones".

"Desde el primer año que llegué yo al Dakar, desde luego, es una carrera al esprint. Este año va a haber etapas que no hay motos delante, yo diría que hay días a lo mejor que no es tanto correr, porque nadie quiere abrir la carrera sin huellas y en ese sentido quizás sea un poco más táctica de lo que era", auguró el madrileño, de 62 años.

Así, el veterano piloto espera "una primera semana de carrera donde muchos favoritos ya van a quedar descartados", mientras que en la segunda semana, donde ya se habrá disputado esa etapa de 48 horas, espera "estar luchando por ganar la carrera", ante un número de rivales "ya bastante reducido".

"Hay que medir dependiendo de cómo vaya la carrera. Si de repente vamos luchando por ganar la carrera y luego no la gano pues me quedaré un poco decepcionado. Si rápidamente tenemos problemas, no será tan decepcionante. Prefiero esperar, cuando haya pasado la línea de meta será el momento de analizar", expresó sobre las expectativas.

El Dakar, al menos, estará en Arabia Saudí hasta 2029, según la última renovación con el país asiático, pero Sainz no puede confirmar que vaya a continuar otros cinco años. "Yo sé que voy a estar en la salida del año 2025, eso es lo único que tengo seguro. Y a estas alturas de mi carrera deportiva creo que tengo que ir, como dice el 'Cholo' Simeone, partido a partido", concluyó.