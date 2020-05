Coloma y Enhamed participan este jueves en el VIII WITL Talks at home

Carlos Coloma y Enhamed Enhamed participan en las WITL Talks at home by Andbank por la COVID-19

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista Carlos Coloma, bronce en los Juegos de Río, y el nadador paralímpico Enhamed Enhamed, con 9 medallas en los Juegos Paralímpicos, participan este jueves (18:30 horas) en el VIII WITL Talks by Andbank, la charla online impulsada por la plataforma 'Where is the limit?', liderada por el ex CEO de GAES Antonio Gassó.

Esta versión virtual del programa de conferencias motivacionales WITL Talks pretende ayudar a la población a obtener las claves para afrontar el desconfinamiento progresivo por la pandemia de la COVID-19 de forma correcta.

En la conferencia intervendrán Carlos Coloma, ciclista profesional de mountain bike del equipo BH Templo Café y que ha participado en tres Juegos Olímpicos: Pekín 2008, Londres 2012, donde obtuvo el diploma con un sexto puesto, y Río 2016, en los que consiguió ganar la medalla de bronce.

Además, en el Campeonato Mundial de bici de montaña logró el oro en 1999 y el bronce, en 2001; y se colgó la medalla de bronce en el Europeo de 2003.

Por su parte, Enhamed Enhamed, 'coach', psicólogo y conferenciante, disputó los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, con 2 bronces; Pekín 2008, con 4 oros; y Londres 2012, con 2 platas y 1 bronce. Además, tras nueve años fuera del circuito ha logrado la clasificación para los Juegos de Tokyo 2020 del próximo año.

También participan en esta nueva entrega de las WITL Talks by Andbank Paula Vergara, 'coach' ejecutiva y de equipos (ICF); y el empresario e ironman Rafa Ocón, Director Regional del Sur de Europa de UCC Europe, líder en el canal hostelería en el mercado nacional de café con la marca Templo Cafés.

La participación es gratuita, pero para poder conectarse en streaming a estas WITL Talks by Andbank es necesario registrarse previamente en la web www.witl.es/talks.