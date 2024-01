Cristina Gutiérrez, segunda mujer que gana un Dakar: "He cumplido mi sueño desde bebé"

La española se mantuvo siempre arriba mientras sus rivales fueron cayendo y asaltó el liderato el último día



MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Cristina Gutiérrez se proclamó campeona del Rally Dakar este viernes, segunda mujer que gana un Dakar en la historia del 'raid' más duro del mundo, después de un desenlace dramático en la categoría 'challenger', "un sueño desde bebé".

"No sé muy bien cómo describir los sentimientos. Cuando he llegado no sabía nada y cuando ya he llegado a la prensa, estaba todo el mundo alterado. Estoy muy feliz, he cumplido un sueño desde que era un bebé, sobre todo, ver a mi familia, están todos llorando. Ha sido muy emocionante. Lo iré asimilando. No es fácil de golpe verme ganando", explicó ante la prensa en Yanbu (Arabia Saudí).

Gutiérrez, de 32 años, afrontaba su octavo Dakar, el último año en la categoría T3, y se mantuvo en la pelea hasta ser historia del deporte español. En el Dakar sólo una mujer había sido campeona antes, la alemana Jutta Kleinschmidt, también en coches, en 2001.

La burgalesa llegó al ecuador del Dakar en el podio, cumpliendo su objetivo, después de estar en el 'Top 10' en todas las etapas salvo en la cuarta, donde tuvo un fallo en la navegación y un problema mecánico que la hizo perder la tracción delantera. Su Taurus T3 Max aguantó intacto la crono de 48 horas.

Después, a Gutiérrez se le abrió la puerta a soñar con la descalificación del entonces líder por más de una hora, el polaco Eryk Goczal, por infringir el reglamento técnico de la FIA. El estadounidense Mitch Guthrie se quedó en cabeza por delante de la española con algo más de 20 minutos de colchón.

Durante las cinco etapas siguientes se mantuvo el mano a mano por el liderato, con la burgalesa manteniendo además a raya al tercer clasificado, el lituano Rokas Baciuska. Para el último día, Guthrie tenía casi media hora de renta sobre Gutiérrez, pero tras siete kilómetros de su salida en Yanbu, el estadounidense se quedó parado por un problema con el turbo y Gutiérrez le pasó sin miramientos.

"Era una etapa de 170 kilómetros y tenía 24 minutos. Desde hace cuatro etapas tenía la mentalidad de intentar ir recortando minutos y llegar a la última etapa con la menor diferencia posible por si pasaba cualquier cosa. Hoy ha sido igual. He ido fuerte, a darlo todo y he disfrutado, tranquila porque no sabía nada", comentó.

La piloto de Burgos, que fue tercera en 2022 y cuarta, pero con dos victorias de etapa, en 2023 dentro de esta categoría T3, se encontró en el vivac con las felicitaciones del Gobierno y la Casa Real. "Cuando he llegado he visto todo lo que se había montado y es cuando me he puesto nerviosa. He agradecido no saber nada hasta el final. No rendirme nunca es uno de mis valores", terminó.