Cristina Gutiérrez: "Voy a salir a ganar el Dakar, no voy a guardarme nada"

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La piloto Cristina Gutiérrez (Red Bull Can-Am Factory Team) tiene muy claro que saldrá "a ganar" el Rally Dakar 2023, sin guardarse "nada", en una carrera "muy dura" a la vez que "bonita", y en la que para "rendir al máximo" deber estar "en paz contigo mismo mentalmente".

"El Dakar siempre es duro, depende del que te toque, igual no te han pasado grandes cosas y no tienes problemas. A mí me pasó la de 'San Quintín' en 2009 y dices que ha sido una locura. El Dakar es bonito en sí por eso", explicó Gutiérrez en una entrevista a Europa Press.

La burgalesa afronta su séptima participación en "una carrera en la que tienes que pensar que tienes 15 días por delante". "Un piloto tiene que saber cuando se la juega y cuando no, pero no es una carrera solo de correr, hay que tener cabeza también", subrayó, antes de comentar por qué el Dakar es un "plato gustoso y llamativo".

"Es una vez al año, nos pilla a todos en casa y se pone en horas que lo puedes seguir más. El perfil de carrera es precioso, por donde pasamos, no lo ves en un circuito, además de la dureza del terreno, las horas que pasamos conduciendo", analizó.

Su segundo puesto en la categoría T1.S en 2018 es su mejor resultado. Sin embargo, en la edición del año pasado finalizó tercera en la general, convirtiéndose en la primera mujer española en subir al podio del rally más duro del mundo en T3-prototipos ligeros, la tercera en pisar un cajón en la historia del Dakar.

"Por pedir, quiero ganar. Sé que es complicado, yo voy a salir para ganar, no voy a salir a guardarme nada, y en función de cómo vayan saliendo las cosas veremos. Mi perfil de carrera debe ser regular, que vayan cayendo los demás. Saldré con la mentalidad para todo", aseveró con mucha confianza. "Soy una persona a la que le encanta aprender, tenemos mucho futuro por delante, voy muy motivada y con muchas ganas de hacer cosas bonitas y confirmar el legado que estamos haciendo", agregó.

Tras los numerosos problemas mecánicos que le lastraron el año pasado, privándole de un triunfo para el que era favorita, repite con el equipo Red Bull Off Road, aunque con nueva montura de los americanos Can-Am. "Es un coche rapidísimo, que gana etapas. El año pasado era un poco irregular para el Dakar. Red Bull ha dado un paso más uniéndose con Can-Am, el equipo más fuerte. En terrenos de arena es mucho más rápido, y en balance general, lo que le da más fuerza es la fiabilidad", celebró.

"Me gustaría estar con Red Bull muchos años. Estar ligado a esta marca supone tener oportunidades, correr el Campeonato del Mundo. Ojalá estar con ellos muchos años, es un proyecto de futuro, que quiere apoyar a los jóvenes. Quiero aprovechar esta oportunidad, aprender al máximo y sacarle el máximo provecho", afirmó en la que será su tercera participación con este equipo.

Gutiérrez elogió la forma de trabajar de la marca y "sus valores". Además, la burgalesa compartirá equipo con Seth Quintero, Mitch Guthrie, Austin Jones y 'Chaleco' López, "un tío '10', un 'perro viejo' en el Dakar". "Para mí es una motivación", añadió.

"Los nervios son emoción porque queda muy poco. Aproveché para ver a la familia en Navidad y trabajar en la clínica antes de irme, pero ya tengo muchos nervios. Aquí las horas te pasan un poco más lentas, faltan cosas por llegar, pero son nervios buenos. El año pasado fue un poco más estresante por todo lo del COVID y el repunte que hubo. Incluso con mi familia tenía que estar con la mascarilla, la sensación era rara", apuntó la española sobre los días previos a la carrera.

"SI MI CAMINO HA SERVIDO DE INSPIRACIÓN, ME MOTIVA MUCHÍSIMO"

Y en la edición de 2023 que se disputa en Arabia, espera una prueba "entretenida, con cambios de posiciones", lo que la hará "bonita de seguir". "Siempre buscan ir al origen, cuando la carrera se hacía en África. En Arabia vamos de este a oeste, pasando por el Empty Quarter, con esas etapas de dunas que es lo que están buscando, con mucho calor, muchos kilómetros. Ya no es solo correr, es regularidad, que el coche y el piloto nos mantengamos día a día", explicó.

Aunque para encarar una carrera así, ni las etapas, ni la preparación física son más importantes que el aspecto mental, al que "hay que darle la importancia que tiene". "Cuando estas bien mentalmente, físicamente rindes mejor. Siempre me lo he tomado como algo importante. Conforme he hecho Dakares me he dado cuenta que cuando el físico ya no está, lo que queda es la cabeza y te tienes que seguir en paz contigo mismo para rendir al máximo. Yo lo trabajo mucho", reveló.

En su caso concreto, además debe compatibilizar su carrera como piloto con la ortodoncia, unos estudios que terminó en 2014. "El mundo del motor es muy inestable, no sabes si te puedes dedicar a esto profesionalmente. Tenía claro que también quería estudiar y empecé a competir a la vez, he hecho carrera, másteres... Forma parte de mi vida, me desvié por la especialidad con la que podía compaginar ambas cosas, porque en ortodoncia las visitas pueden ser mensuales. He sabido montármelo bien con las dos cosas", señaló.

Arrancó en el mundo de los rallys en 2010, con su hermano como copiloto. A partir del 2011 sería la dominadora absoluta del campeonato de España de rallys TT y en enero de 2021, se convirtió en la segunda mujer de todos los tiempos (tras Jutta Kleinschmidt) -y la primera española- en lograr un triunfo de etapa en el Dakar. Sin embargo, no se ve como "pionera".

"Yo he hecho mi camino y si eso ha ayudado o influido en alguien positivamente o ha servido de inspiración, me encanta y me motiva muchísimo. Ahora veo muchas más chicas, antes éramos seis, y eso me encanta. Tenemos que sentir la libertad para elegir lo que nos gusta, con facilidad y sin miedos", deseó.

Finalmente, abordó la sostenibilidad en la competición, un camino que el 'motorsport' "debe seguir". "Los pilotos y los campeonatos debemos dar ejemplo, lo que se ve en la competición es lo que se verá en un futuro en las calles. Es importante dar la mano a este cambio, el planeta está saturado y debemos intentarlo al menos, sobre todo nosotros que somos tan visibles. La electrificación es un paso correcto. Es verdad que los puristas del 'motorsport' nos resulta raro el tema del ruido y el motor, pero le estamos cogiendo el 'gustillo'", zanjó.