Dani Molina: "El día que me dijeron que mi categoría entraba en París 2024 fue de los más felices de mi vida"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El español Dani Molina, pentacampeón del mundo de triatlón paralímpico, ha asegurado que el día que le confirmaron que su categoría, la PTS3, sería una de las presentes en los Juegos Paralímpicos de París 2024 fue "uno de los más felices" de su vida, y ha recordado el "calvario" que ha vivido los últimos años, "sobrevivido por patrocinios privados".

"Recuerdo una llamada de un responsable de World Triathlon, que me dijo que por fin mi categoría entraba en París. Para mi fue un día muy especial, uno de los días más felices de mi vida. Yo veía que se me pasaban los años y que se me esfumaba mi sueño de volver a ser olímpico. Yo ya estuve en Sídney, pero como nadador. Cuando dejé la natación jamás pensé que fuera a estar 20 años después aquí", señaló en la previa del Test Event de Málaga, en el que además se celebrará la Copa del Mundo de triatlón paralímpico.

Hasta entonces, no había podido participar en una cita paralímpica como triatleta. "Mi categoría ha pasado por un ciclo complicado. A Río de Janeiro íbamos a ir, pero tras una reclasificación me sacaron fuera y para Tokio directamente no entró. Después de Tokio nos dijeron que por fin iban a entrar todas las categorías, pero yo seguía sin creérmelo", indicó.

Además, el madrileño desveló que ha pasado "8 o 9 años por un calvario bastante jorobado". "Hemos sobrevivido por patrocinios privados y por gente que nos ha apoyado estos años y hubiera sido injusto no culminar mi carrera con unos Juegos", apuntó, antes de pensar en qué haría si se colgase el oro en la capital francesa. "Soy muy tranquilo, he soñado muchas veces con ese día. Lo celebraría con mi familia y me comería una buena hamburguesa con una buena cerveza", bromeó.

Este sábado, Molina participará en la Copa del Mundo de triatlón paralímpico de Málaga, prueba clasificatoria para los Juegos de París. "Yo tendría que estar de vacaciones, pero he venido Málaga a conocer los circuitos y a disfrutar de tener dos Mundiales seguidos en España, que no ha pasado nunca. Y ganar dos mundiales seguidos, Pontevedra y ahora Málaga sería la bomba", reconoció.

La capital andaluza acogerá también la Gran Final de las Series Mundiales en 2024, en el que también se disputan los Juegos. "Va a ser un año muy especial, han sido años pasándolas canutas y lo disfrutaremos mucho", concluyó.