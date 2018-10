La Federación Europea rechaza del 24 de octubre para terminar el Portugal-España

Publicado 17/10/2018 12:56:22 CET

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Europea de Hockey Patines ha rechazado el 24 de octubre como fecha para reanudar la final del Europeo femenino entre Portugal y España, suspendida a falta de 1:45 por los daños causados en el pabellón por el huracán 'Leslie' y ha pedido a ambos equipos que busquen un fin de semana posterior al 1 de noviembre.

La iluminación del pabellón comenzó a fallar y obligó a ambas selecciones a abandonar la pista, después también de varios daños en el techo del recinto. El resultado en ese momento era de 2-3 favorable para España, que buscaba su quinto título seguido y sexto en total.

La Real Federación Española de Patinaje propuso este martes el próximo miércoles 24 de octubre para disputar los minutos restante de cara a evitar mayores perjuicios, tanto a las deportistas, como a las Ligas Nacionales de ambas Federaciones Nacionales y poner punto final al citado Campeonato cuanto antes.

Sin embargo, el máximo organismo continental rechazó esta fecha asegurando que no podía ser "aceptada debido a la no disponibilidad de los dos colegiados, uno lesionado y el otro no disponible".

"La Federación Europea ha enviado una invitación a las dos federacines para encontrar una fecha en un fin de semana que no sea anterior al 1 de noviembre de 2018", subrayó el organismo en un escueto comunicado en su página web.