La RFEP propone el 24 de octubre para "poner punto final" al Europeo femenino

Publicado 16/10/2018 13:12:18 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Patinaje ha propuesto el 24 de octubre como fecha para terminar la final del Europeo femenino de hockey patines entre España y Portugal y ha pedido que, si su rival no se presenta, se mantenga el resultado de 2-3 favorable al equipo español.

Así, la RFEP confirma que la selección asistirá al Pabellón de Mealhada (Portugal) para disputar el tiempo que faltaba (1 minutos y 45 segundo) para la finalización del partido, condición indispensable establecida por la federación internacional para atribuir el título de campeón de Europa.

"La Real Federación Española de Patinaje asistirá con su selección a la disputa del tiempo que resta por jugar. Se propone como fecha para su celebración la del próximo miércoles 24 de octubre de 2018, con el fin de evitar -en la medida de lo posible- causar mayores perjuicios, tanto a las deportistas, como a las Ligas Nacionales de ambas Federaciones Nacionales y poner punto final al citado Campeonato cuanto antes", confirmó el comunicado emitido por la RFEP este mismo martes.

A falta de 1 minuto y 45 segundos por disputarse de la final, la iluminación del pabellón comenzó a fallar por el huracán Leslie y obligó a ambas selecciones a abandonar la pista, después también de varios daños en el techo del recinto. El resultado en ese momento era de 2-3 favorable para España. Las dirigidas por Ricardo Ares podrían conseguir su quinto título seguido y sexto para el palmarés español.

"Si la Federación de Patinaje de Portugal no aceptara participar en la celebración del tiempo restante de juego, entendemos que debería darse por finalizado el partido con el resultado que señalaba el marcador, pues no puede quedar en su decisión la atribución del título europeo por el cual han estado luchando todas las selecciones", añadió confiando en la deportividad de la federación portuguesa para que el título no quede desierto.

La RFEP espera "la pronta contestación" del Comité para organizar cuanto antes el "desplazamiento y alojamiento" de las deportistas y dar por finalizado el Campeonato de Europa "lo antes posible".