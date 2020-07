La federación rusa de atletismo no paga su multa por dopaje a World Athletics

International Association of Athletics Federations (IAAF) president, Sebastian Coe.

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La federación rusa de atletismo (RusAF) no ha pagado en el plazo máximo del 1 de julio el importe de la multa impuesta por World Athletics en el marco del caso de dopaje, por lo que el ente internacional del atletismo le ha urgido a pagarlo antes de final de mes y, de momento, ha paralizado los procesos que deberían acabar con su reingreso en la federación.

"World Athletics confirma que no ha recibido los pagos adeudados por la federación rusa de atletismo (RusAF) el 1 de julio, ni ninguna información sobre cuándo se pagará el dinero, a pesar de los recordatorios y la correspondencia con la federación", anunció World Athletic.

Como resultado, World Athletics se retirará tanto de la Junta de Revisión de Dopaje (DRB, en inglés) como de 'Russian Taskforce' hasta que el Consejo de la institución haya revisado y discutido la situación, en su reunión que tendrá lugar del 29 al 30 de julio.

World Athletics asegura que se estaba haciendo un buen trabajo en la DRB con la nueva dirección de RusAF, avanzando en una serie de áreas como el proceso de reclutar dos expertos independientes para trabajar junto con RusAF y su Comisión de Restablecimiento, o el proceso de Atleta Neutral Autorizado (ANA) para facilitar la concesión del estatus ANA a los atletas rusos que regresan a la competición.

Ambos procesos, no obstante, se suspenden hasta que el Consejo se reúne a finales de julio para garantizar que World Athletics no incurra en costos adicionales que no se puedan reembolsar por parte de RusAF.

El presidente mundial de atletismo, Sebastian Coe, aceptó que son "tiempos difíciles" pero aseguró esatr "muy decepcionado" por la falta de progreso realizado por RusAF en términos de los requisitos establecidos en marzo.

"Las graves denuncias de incumplimiento de las normas antidopaje dieron como resultado una nueva administración de RusAF y teníamos garantías y esperaba que el cambio estuviera en camino. Sin embargo, la experiencia del grupo de trabajo ruso, presidido por Rune Andersen, es que estos han estado muy por debajo de las expectativas", lamentó.

"RusAF está decepcionando mucho a sus atletas. Hemos hecho todo lo posible para agilizar nuestro proceso de ANA y apoyar a RusAF con su plan de reincorporación, pero aparentemente no sirvió de nada. Los términos de pago de la multa y los costos eran claros y no cuestionados por RusAF en ese momento, por lo que este problema ahora tendrá que volver al Consejo al final de Julio", reiteró.

Los pagos adeudados por RusAF antes del 1 de julio eran de 5 millones de dólares de multa y 1,31 millones más para las condiciones de restablecimiento y costos de criterios de verificación incurridos desde el 30 de junio de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020, los costes del grupo de trabajo, la Junta de Revisión de Dopaje y los costes de investigación de Lysenko.