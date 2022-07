Franco preside la graduación del curso académico de ISDE 2021-22

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, presidió el acto de graduación del curso académico del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) 2021-22, celebrado este jueves en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, institución académica a la que está adscrita.

El ISDE reunió a la elite jurídica, económica y deportiva nacional en dicho acto de graduación de 2021-22, repartido en dos convocatorias debido a las medidas sanitarias de prevención por la COVID-19, en el que participaron, entre otros, el CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig; el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid,

Javier Fernández-Lasquetty; el presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, Ángel Asensio Laguna; y el director General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad de Madrid, Ricardo Díaz Martín.

También participaron el director del Master in International Sports Law y del Global Master in International Sports Law, Dev Kumar; el consejero de Justicia, Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López López; el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso; el magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo Alcubilla; la ex presidenta del CSD Matilde García Duarte, actual coordinadora General del Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid.

En el acto de graduación se entregó el diploma acreditativo por haber culminado con éxito sus respectivos programas de postgrado, impartidos en el campus de Madrid y en formato online, los graduandos de más de 50 nacionalidades, quienes estuvieron acompañados por sus familiares, amigos e importantes personalidades del mundo del mundo jurídico, económico y deportivo.

Los programas en los que se graduaron los estudiantes son LL. Master in International Law, Foreing Trade & International Relations, Máster en Abogacía Internacional, Máster en Derecho de Familia e Infancia, Máster Internacional en Asesoría Fiscal, Curso de Acceso al Ejercicio de la Abogacía, Master in International Sports Law, Máster en Derecho y Gestión del Deporte ISDE, Club Estudiantes y Grant Thornton, Global Máster in International Sports Law, Máster en Mercados, Industria y Derecho del Deporte y del Entretenimiento, Máster Internacional en Derecho y Gestión Deportiva ISDE-KPMG, Sports law, Sports Management & Financing Summer Course 2022, Máster en Urbanismo, Medio Ambiente y Smart Cities, Máster en Corporate y Dirección Financiera, Máster en Derecho Internacional, Diplomático y Consular con mención en Comercio Exterior y Jurista Internacional, Máster in International Business Law, Contracting and International Relations y Máster de Acceso a la Abogacía.

De los alumnos matriculados, el 54 % corresponde a mujeres y el 46% a hombres. Posteriormente a los actos de graduación tuvieron lugar los discursos de las autoridades y directores de másteres, se hizo entrega de los Diplomas y las Menciones de Honor a los alumnos, hablaron los estudiantes en representación de los graduandos, se les dio la bienvenida al Círculo de Antiguos Alumnos y finalizaron con la clausura de la ceremonia y el cóctel de gala.