España volverá a tener participación paralímpica en los Juegos Ecuestres Mundiales once años después

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

España volverá a tener participación a nivel paralímpico en los Juegos Ecuestres Mundiales, once años después de hacerlo por última vez, gracias a la participación de tres binomios de Doma Clásica que participarán en la cita que acogerá Herning (Dinamarca) entre el 8 y el 14 de agosto.

Según informó este viernes el Comité Paralímpico Español (CPE), gracias a "los esfuerzos de la Real Federación Española de Hípica (RFHE)", estarán en este prestigioso evento los jinetes con discapacidad Iker Beitia (grado IV para deportistas con afección física más leve), con 'Absolut', Alberto Ferrol (también grado IV), con 'Eco de Tormenta', y Félix Gómez (grado II para deportistas con afectación física severa), con 'Merlín'.

Este trío fue elegido de entre los seis binomios que consiguieron la mínima para el Mundial y que no podrán participar por cuestiones de cupo, aunque Daniel Larrañaga (grado IV), con 'Bohemio Los Guerra', acude a Herning como reserva. También se quedaron fuera Natalia Quintana (grado II) y la jovencísima Carla Onrubia (grado III) porque la edad mínima para participar en los Juegos Ecuestres Mundiales es de 16 años y aún tiene 14.

"Sin embargo, esta amazona cuenta con una gran proyección ya que recientemente participó por primera vez en un concurso internacional en Portugal y allí logró la mejor puntuación histórica de un deportista español de cualquier grado", advirtió el CPE.

La última vez que la selección española paralímpica tomó parte en esta gran competición internacional se remonta al año 2011, cuando lo hizo Sonia Villalba a nivel individual, aunque la participación en la prueba por equipos aún es anterior.

El cuerpo técnico que acompañará a los tres jinetes estará formado por Fátima Cao (directora técnica de Doma Paralímpica de la RFHE y jefa de equipo), Víctor Díaz (veterinario) y José Raga (entrenador). Este último forma parte, junto con el juez internacional Francisco Guerra, de la primera Comisión Técnica de Doma Paralímpica que ha puesto en marcha la RFEH para impulsar el desarrollo nacional de esta modalidad y la mejora del rendimiento de Jinetes y amazonas mediante la convocatoria y asistencia a un mayor número de competiciones, entre otras medidas.

Los tres binomios participarán en las pruebas individuales de sus correspondientes grados y en la de equipos, en la que se suman las puntuaciones de los tres miembros y que dará inicio a la competición el día 10. El día 12 disputarán la clasificatoria individual y el día 14 los ocho mejores de cada grado lucharán por las medallas en el ejercicio de estilo libre, en el que pueden utilizar música y disponen de mayor libertad para ejecutar las 'reprises' exigidas.

Esta es importante de cara a las aspiraciones de clasificarse para los Juegos Paralímpicos de París de 2024. España no lo ha logrado desde Sydney 2000 y para sacar el billete deberá quedar entre los siete primeros equipos en estos Juegos Ecuestres o ser el primer país continental no clasificado en el Europeo de 2023. Si no, tendrá que esperar al reparto de plazas por ranking, tanto por equipos como individuales. En total, serán 78 binomios los que participarán en la capital francesa.

La puesta a punto de los representantes españoles para este evento afronta ya su recta final con una concentración este fin de semana en las instalaciones privadas cedidas de forma altruista por Miguel Mélida y Laura Gómez en la localidad vallisoletana de Serrada. Aunque en este encuentro se centrarán en la parte más técnica, también están preparando de forma paralela los aspectos psicológicos relacionados con su participación.

Este impulso a la doma paralímpica española y su participación en la cita danesa son posibles gracias a la apuesta decidida de la RFEHE con el apoyo del CPE, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y patrocinadores privados como la Yeguada de Ymas y la Asociación Paraecuestre Española.