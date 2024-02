Garach logra en Doha la mínima olímpica en 800 libre y Arbidel González pasa a semifinales de 200 mariposa

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nadador español Carlos Garach consiguió este martes en el Mundial de Doha la mínima olímpica para estar en los Juegos de París en los 800 metros libres, mientras que Arbidel González se metió en las semifinales de los 200 mariposa.

El nadador granadino firmó un tiempo de 7:50.56 durante las series matinales de la prueba que aunque no le bastó para acceder a la final al concluir con el decimoquinto mejor registro de los participantes sí le dio el premio de poder estar en París el próximo verano.

"Estoy muy contento. Han sido muchos meses y muchos años preparando esto, y por fin ya puedo decir que estoy clasificado para los Juegos. La verdad que tengo mucha emoción, me ha costado mucho y ha sido una carrera muy dura", señaló Garach en declaraciones facilitadas por la RFEN.

El nadador andaluz confesó que le quedaba "un poco de mal sabor de boca" por no haberse podido meter en la final. "Sé que era difícil, pero había posibilidades. Ahora a descansar, mirar para la recuperación para el 1.500, hacerlo lo mejor posible e intentar hacer mínima también para los Juegos y por qué no meterme en final. Esto al final es un plus y me ayuda a mejorar y a seguir motivándome para lo que viene", subrayó.

La jornada matinal en la piscina para la delegación española tuvo también la noticia positiva del pase a las semifinales de Arbidel González en los 200 mariposa. El asturiano fue tercero en su serie con un crono de 1:57.20, que le valió para pasar las series con el undécimo mejor tiempo.

No tuvo tanta suerte la joven madrileña de 16 años María Daza en los 200 libre donde no pudo avanzar tras acabar con el vigesimoquinto mejor tiempo (2:00.42), aunque mejorando sensiblemente su mejor marca personal.