Héctor Santos: "El récord de Yago Lamela es uno de los más complicados que hay en el atletismo"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Héctor Santos reconoce que entre sus objetivos está el de intentar batir el récord de España de salto longitud en poder de Yago Lamela y "uno de los más complicados que hay en el atletismo", mientras que espera aprovechar el aplazamiento de los Juegos de Tokio para clasificarse y "estar luchando por las posiciones más altas".

"El récord de España es 8,56 de Yago Lamela, que es una marca de un nivel altísimo que incluso hoy en día a nivel mundial pocos atletas son capaces de realizar. Creo que es uno de los récords de España más complicados que hay en el atletismo y no sé si me veo o no batiendo esa marca, ya que es muy alta, pero sin duda es un objetivo que tengo puesto a lo largo de lo que será mi carrera deportiva", asegura Santos en una entrevista al servicio de prensa del COE.

El madrileño ya fue capaz de superar con holgura los ocho metros (8,19 m) para colgarse la plata en el Europeo Sub-23 de 2019. "Creo que en 2019 hice un buen año. Superé la barrera de los ocho metros, que es la barrera que todo saltador quiere superar siempre y acabé con una marca de 8,19, con la que estoy muy contento", apunta.

"De momento, llevo buena progresión, estoy muy contento de dónde estoy, con mi grupo de entrenamiento, de cómo estoy haciendo los entrenamientos y creo que se está viendo reflejado en las competiciones y a ver si poco a poco puedo ir arañando centímetros y escalando un poco en la lista de los saltadores de todos los tiempos y ver al final hasta donde puedo llegar", desea el saltador.

En la actualidad entrena junto a Eusebio Cáceres, "el referente a nivel nacional" cuando él empezó en serio en la longitud. "Era la persona que yo ponía la tele y quería saltar como él. Somos muy buenos compañeros y muy buenos amigos, tanto dentro como fuera de la pista, además, al tener a mi máximo rival en competición, al entrenar con él, pues siempre te hace exigirte un poco más", subraya.

"Cuando llega la competición yo quiero ganarle a él y él quiere ganarme a mí, para eso entrenamos. Pero esos piques sanos se quedan en la competición y el resto del año pues nos ayudamos los dos a entrenar. De hecho, muchas veces hablamos de la técnica, nos ayudamos para mejorar, y creo que hay muy buen rollo en el grupo de entrenamiento en el que estoy, hay muy buen ambiente y estoy súper contento", remarca Santos.

El atleta recalca que su vuelta a la actividad "ha sido muy progresiva" y que al no contar con una cinta de correr durante el confinamiento "la vuelta a la carrera se ha hecho un poco más dura". Además, en el momento del parón estaba "lesionado" y desconocía si saldría "mejor o peor". "De momento, parece que he salido mejor, pero aun así la vuelta a los entrenamientos la estoy haciendo con mucha calma para no recaer", puntualiza.

SUEÑA CON ESTAR EN TOKIO

Ahora, después de que el calendario haya cambiado "por completo" y que ya no haya Juegos Olímpicos, para los que tenía "el objetivo" de clasificarse, Santos no tiene prisa. "No sé si haré alguna competición esta temporada, ya que estoy entrenando con mucha calma, todavía sigo recuperándome un poco de la lesión y adaptando ciertos ejercicios. Voy tan tranquilo que veré día a día cómo evoluciona el cuerpo, como veo la temporada y si al final decido hacer una pretemporada muy larga para 2021 y no arriesgar nada para no volver a recaer en la lesión", advierte.

En este sentido, considera que le ha venido "bastante bien" el aplazamiento a 2021 de la cita de Tokio porque estaba "forzando mucho el cuerpo para intentar llegar bien a ciertas competiciones y a los entrenamientos".

"No estaba consiguiendo los resultados que quería y ahora con el aplazamiento tengo un año más para prepararme, voy a intentar aprovecharlo al cien por cien, a intentar coger esta nueva oportunidad que he tenido y aprovecharlo para clasificarme el año posible para los Juegos y hacerlo lo mejor posible", afirma.

Y es que para Santos, su mayor deseo es ser olímpicos. "Ahora lo veo un poco más posible y un poco más cerca, y estoy trabajando muy duro para conseguirlo. Y ojalá pueda ir a Tokio o a París 2024 y, además, espero hacer un gran papel y estar luchando por las posiciones más altas que pueda alcanzar en ese momento", recalca.

Pero Santos empezó en el atletismo como vallista. Pese a que en su infancia logró "ganar un par de Campeonatos de España en 60 mv y 100 mv", la longitud la entrenaba únicamente "algunos días por diversión" y sin la intención de "competir a un nivel alto". Pero todo cambió cuando quedó tercero en esta disciplina en el Nacional Juvenil en pista cubierta y eso provocó que en la RFEA vieran que tenía "cierto potencial".

"Lo hablamos con mi entrenador de Huelva, Juan Antonio Pichardo, y poco a poco con dos o tres consejos que me iba dando, mejoré mucho y ya me quedé en salto de longitud. De momento, creo que acerté con el cambio", admite.

El madrileño pertenece a uno de los 88 deportistas del Programa Pódium, que impulsa el COE junto a Telefónica. "Creo que es un programa de ayudas súper bueno y ojalá lo puedan dar muchísimos años más, ya que para nosotros es un apoyo fundamental y espero que muchos jóvenes deportistas puedan entrar en esta gran familia y saber lo que es desde dentro", confiesa.