Leganés - Rayo Vallecano | En directo: resumen, goles y resultado hoy

Madrid, 31 de enero de 2025.

El Leganés, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Estadio Butarque ante el Rayo Vallecano este viernes a las 21:00 televisado por Gol, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Athletic Bilbao, añadiendo 1 punto más a los 23 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo Vallecano ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Basándose en el historial de enfrentamientos directos: Rayo Vallecano: - Victorias: No se proporcionan datos específicos - Empates: No se proporcionan datos específicos - Derrotas: No se proporcionan datos específicos Último partido: Rayo Vallecano 1-1 Leganes Fecha: 28 de septiembre de 2024