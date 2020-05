Lola Riera: "El secreto es el esfuerzo y no perder ni un instante de entrenamiento"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de la selección española de hockey hierba Lola Riera apunta "al esfuerzo y a no perder ni un instante de entrenamiento" como las claves del buen momento que vive el combinado, bronce mundial en 2018, bronce europeo en 2019 y clasificado ya para los Juegos Olímpicos de Tokio, cuyo aplazamiento a 2021 les permitirá "llegar en condiciones óptimas".

"Los éxitos de años anteriores nos han ayudado a mantener la motivación, sabiendo que al final, el secreto es el esfuerzo y no perder ni un instante de entrenamiento diario", señaló Riera en una entrevista facilitada este jueves por el COE.

La jugadora ve "muy importante" el trabajo individual que cada una haya podido realizar durante el confinamiento "para tener una base y seguir trabajando", aunque recordó que "es complicado estar cada una de las componentes del equipo por su cuenta". "Pero estamos en contacto y nos ayuda a mantener los objetivos claros", añadió.

La valenciana reconoció que "los primeros días del confinamiento fueron complejos", pero que "al asimilar la situación, la clave ha sido mantener la rutina diaria". "Personalmente, la rutina psicológica la sigo manteniendo y el plan que mandó la selección para los entrenamientos de mañana y tarde nos ha ayudado a seguir en el día a día", comentó.

Para la jugadora del SPV Complutense, "es un privilegio" formar parte del equipo olímpico, aunque no olvida la "mucha incertidumbre" que tuvieron sobre la celebración o no este verano de los Juegos de Tokio. En este sentido, elogió la actitud del presidente del COE, Alejandro Blanco que "defendió a los deportistas".

"El hecho de que se aplacen nos va a permitir llegar en unas condiciones óptimas. Si no se hubieran cancelado, serían unos Juegos injustos, pero el presidente del COE ha dado la cara por nosotros y estamos más tranquilos", añadió Riera.

La valenciana está "muy orgullosa" también de pertenecer al Proyecto FER de la Fundación Trinidad Alfonso porque "te asegura unos mínimos para entrenar". "Lo que supone que cuando volvamos a la lucha, se va a notar y no vamos a estar en desventaja", celebró la jugadora, que pide "no parar" a aquellos deportistas españoles que aún no tienen billete olímpico. "Cada día cuenta y cuando se suman esfuerzos la ventaja es clara", sentenció.