María Pérez: "Si me dan el Princesa de Asturias, lo prefiero junto a Álvaro Martín, sería cerrar el círculo"

930780.1.260.149.20241209123455 La marchadora María Pérez, durante un Desayuno Deportivo de Europa Press. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La atleta María Pérez, campeona olímpica en el relevo mixto de marcha en Paris 2024 junto a Álvaro Martín, confesó que, si le dan el Premio Princesa de Asturias, prefiere recibirlo con el marchador extremeño, ya que han hecho historia "juntos" y "sería cerrar el círculo completo", al mismo tiempo que defendió que vivirá el deporte "de otra manera", disfrutando "más" y "sin esa presión de querer una medalla".

"Sé que está la candidatura (para el Premio Princesa de Asturias), no le hago mucho caso, pero solo me faltaría eso. Si lo recibo, contenta, y sino seguiré compitiendo. Cambiaría esas dos medallas por tener lo que tengo a día de hoy. Lo mejor que tengo es que el colegio donde ha estudiado mi familia tenga mi nombre. Los momentos los repetiría una y mil veces por las medallas", expresó en los Desayunos Deportivos de Europa Press con la colaboración de Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y Vithas.

No obstante, la granadina defendió que prefiere recibir el Princesa de Asturias junto al atleta extremeño Álvaro Martín, con el que logró el oro el relevo mixto de marcha de los Juegos Olímpicos de París. "Hemos hecho historia juntos, sería cerrar el círculo completo", aplaudió.

"Lo voy a echar de menos, no solo como deportista, también como amigo. Con muy pocas personas me pasa lo de entenderme solo mirándonos. Solo podría decir una persona. El egoísmo es una pieza clave, y hay gente que o sabe extrapolar ese egoísmo o individualidad en una prueba como el relevo, no compites tú, compite un país", agregó sobre Martín, que se retiró tras los últimos Juegos a los 30 años.

En ese evento olímpico de este verano, Pérez también conquistó la plata en la prueba individual, aunque insistió en que no le "cambiado la vida en nada, en lo personal, aunque ahora no tiene "tanto tiempo". "Me reclaman más, para actos y demás. Pero sigo siendo la misma persona que pasea por Granada, aunque todo el mundo me reconoce mucho más", expresó.

Y para seguir con los pies en el suelo, es clave su familia, que "siempre estará en las buenas y en las malas", sobre todo, en un 2024 que "no ha sido fácil". "Si tengo que recalcar algo de los Juegos, es que el momento más importante tuve la suerte de vivirlo con mis padres", agradeció, antes de recordar el abrazo de sus padres antes de subirse al podio olímpico. "Es un abrazo que nunca se me va a olvidar. Ellos también sufren, fue la recompensa para todos después de un año malo", rememoró.

"Soy quien soy gracias a mi familia, tenemos que ser conscientes de que lo que tenemos es gracias a las personas mayores. No podemos dejarnos pisotear por lo que conlleva la sociedad, sin olvidarnos de que nuestra sociedad es mucho mejor de la que vivieron ellos. Vengo de la España despoblada y allí soy una más. La esencia de cada uno es lo que vivimos en los primeros años de vida", manifestó.

"NO TENGO MIEDO A LA RETIRADA"

María Pérez se inició en la marcha con solo 11 años y "por casualidad", porque "no sabía ni qué era". 2En 2008, Paquillo Fernández -plata olímpica en Atenas 2004- iba por colegios captando a niños para la práctica deportiva, y también he ido descubriendo la marcha por la tele, pero yo era muy pasota. He caído en la disciplina con más medallas en el deporte español, soy una afortunada. Hay muchos referentes de los que ya quedan pocos", dijo sobre sus primeros contactos con la marcha.

Ahora, con la 'Triple Corona' tras sumar el oro olímpico a los títulos logrados en los Campeonatos de Europa y del Mundo en 2018 y, con doblete en 20 y 35 kilómetros, 2023, es ella la referente, y no dudó en criticar el cambio constante de distancias en la disciplina, después de que quitaran los 50 y 20 kilómetros de los Juegos. "Cada año nos tenemos que acostumbrar a una nueva circunstancia que no pasa en otras pruebas", afirmó.

"Y una buena parte de las lesiones vienen por ese estrés. Dijimos que queríamos respeto (por decidir en qué distancia se correría en París solo unos meses antes). Me quedan unos Juegos, y me gustaría que mi disciplina siguiese, pero tengo el miedo de que la marcha y la maratón salga de los Mundiales de atletismo. Hay otras pruebas que tienen muchas más repercusión. ¿Se ríen de nosotros? Pues no sabemos... El estrés no solo se genera entrenando, también por el revuelo mediático. Cada vez que hay un cambio significativo en un deporte es cuando más lesiones hay", denunció.

La de Orce, de 28 años, entiende que las federaciones busquen pruebas que sean "más atractivas para el espectador", incluso con la incorporación de nueva tecnología, pero solo "si se hacen las cosas bien". Además, ve crucial el papel de los jueces, que según la marchadora española no tienen el mismo nivel en España que en otros países.

"En España, los jueces son muy buenos, y en los países donde no hay tanta marcha... En Hong Kong no se ve tanta marcha, la norma es igual pero el estilo no es el mismo", reflexionó, antes de valorar el estilo del brasileño Caio Bonfim, plata en Paris 2024 por delante de Álvaro Martín. "No me gusta como marcha. El estilo de Álvaro es más elegante, pero si el resto cumple los reglamentos...", comentó sobre el atleta carioca, que recibió alguna advertencia por flexionar la rodilla.

"NO TENGO LA PRESIÓN DE TENER QUE DEMOSTRAR, YA TENGO TODAS LAS MEDALLAS"

Con la 'Triple Corona' en su palmarés, Pérez ya se marca el objetivo del Mundial que se celebrará en Tokio (Japón) entre el 13 y el 21 de septiembre de 2025, donde no sabe si doblará distancias. Un evento que afrontará sin presión. "El año siguiente siempre bajas un poco el nivel, por el estrés y los picos de forma. Me merecía un descanso y disfrutar de lo que conseguí en París, porque no sé si se volverá a repetir", señaló.

"Me motiva seguir mejorando técnicamente, intentar volver a ser la mejor en una distancia dos años después. Lo más fácil hubiese sido retirarme ahora, que lo he conseguido todo, pero somos el ejemplo y el reflejo de muchos niños, le daría el mensaje de que me doy por vencido cuando tengo todo", añadió, antes de reiterar que Los Angeles 2028 serán sus últimos Juegos, porque después quiere ser madre.

Tras París, la granadina no tiene "la presión de demostrar", porque ya tiene "todas" las medallas. "Si le preguntabas a esa niña de Orce, quería ir a los Juegos y ya está. Ya lo tengo todo, ahora viviré el deporte de otra manera y voy a disfrutar más, sin esa presión de querer una medalla. Ese estrés es muy malo", repitió.

"Me encantan los niños, me encanta la maternidad y es algo que corre por mis venas desde hace tiempo. El hándicap de las mujeres es que cuanto más deporte (de élite), más tardas en ser madre. Es que creo que me merezco otra vida que no sea solo deporte, en Los Angeles tendré una muy buena edad", comentó sobre sus pensamientos sobre ser madre.

Y es que a Pérez, con un palmarés repleto de logros, no le "da miedo" el día de la retirada. "Sería feliz en cualquier trabajo. Con 15 años ya trabajaba en los bares de mi pueblo. A veces devaluamos muchos trabajos en España, y esto es una cadena. El día de mañana, si me retiro y acabo de cajera de supermercado, sin problema, no tengo miedo a cuando se termine, porque es algo que decide el deportista", concluyó.