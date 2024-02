Mariano García lidera la preselección de España para el Mundial en Pista Cubierta

El murciano y Attaoui correrán un 800 del que se queda fuera Adrián Ben

José Peiró: "El equipo es altamente competitivo, no vamos a negar que tenemos algunas opciones de medalla"



MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español José Peiró anunció este martes una prelista de once atletas, seis hombres y cinco mujeres, para la disputa del Mundial de Pista Cubierta que se celebrará en Glasgow (Escocia) entre el 1 y el 3 de marzo, y liderada por Mariano García, campeón mundial de 800 metros hace dos años, aunque esta se podría ampliar todavía hasta los 20 participantes.

El murciano tratará de defender su título y vuelve a una lista en una gran competición internacional tras haberse quedado fuera del Mundial al Aire Libre del verano pasado. El mediofondista se proclamó campeón de España el pasado fin de semana en Ourense por delante de Mohamed Attaoui, que se quedó con la otra plaza en los 800 m.

Esto dejó fuera al gallego Adrián Ben, cuarto en el pasado Mundial y que se queda inscrito como reserva y que "también cumple todos los criterios y podría participar en caso de que hubiera una renuncia de alguno de los preseleccionados para esta distancia por cualquier motivo", según aclaró Peiró.

"Egoístamente, como persona, no me gusta tener estos problemas, pero lógicamente, desde mi lado profesional, ojalá lo tuviéramos en muchas más pruebas. Dejar fuera a Adri no ha sido sencillo, ha habido debate, pero hemos creído que la decisión más justa y más adecuada para este campeonato era esta. No ha sido sencillo dejarle fuera con todo el historial que tiene", admitió el técnico.

En la lista hay otros nombres destacados como los de Adel Mechaal, que correrá el 1.500 junto a Mario García Romo, y que "cabe la posibilidad" de que pueda ser elegible también para el 3.000 y al que se le consultaría esta opción si se recibe "la invitación pertinente".

Además, retorna el vallista Asier Martínez, campeón de Europa de 110 metros vallas en 2022 y que ha regresado este año a la competición tras una fascitis plantar que le lastró en 2023. El navarro, en gran estado de forma, correrá los 60 mv. "Con Asier he tenido un contacto permanente, sobre todo con su entrenador. La verdad es que se ha recuperado muy bien, ya se vio que volvía a ser altamente competitivo en un mítin que corrió y creo que puedo hacer cosas muy interesantes", advirtió Peiró.

De todos modos, esta lista podría ampliarse hasta un máximo de 20 atletas (13 mujeres y siete hombres) ya que Sergio López y Maribel Pérez (60 m), Eva Santidrián (400), Lorea Ibarzábal y Lorena Martín (800), Marta García y Águeda Marqués (3.000), Fátima Diame (longitud) y Ana Peleteiro (triple) cumplen los criterios de la RFEA y podrían clasificarse a través del World Ranking que se publicará en los próximos días.

"NO PODEMOS NEGAR QUE TENEMOS ALGUNAS OPCIONES DE MEDALLA"

En este sentido, Peiró, sin conocer "la totalidad de los resultados" que ha habido en todo el mundo, cree que Ibarzabal y Martín, "en principio estaban dentro si no ha habido resultados espectaculares", y también es positivo con Diamé y Peleteiro. En el caso de la gallega, también de regreso a su mejor nivel en 2024, a la que vio "formidable" cuando la visitó en una concentración.

"Luego la vi saltar aquí en Valencia y después de la actuación que ha tenido este fin de semana, mucho no nos equivocaríamos si no viéramos que estamos probablemente nuevamente ante su mejor versión y con ella, por supuesto, puede aspirar a todo", añadió el seleccionador de la actual bronce olímpica.

Además de Mariano García, en 2022 la otra medalla de la delegación nacional fue la del relevo 4x400, subcampeón del mundo, que esta vez no acude a Glasgow. Peiró lleva hablando con los atletas y sus entrenadores "prácticamente desde septiembre" y no esconde que el "objetivo principal" está en el Mundial de la especialidad en Bahamas y donde se reparten casi todas las plazas olímpicas.

Además, puntualizó que este relevo ni el femenino no han cumplido con ninguna de las medias que les habían fijado y que está claro que lo "han focalizado todo" para estar en los Juegos Olímpicos. "Al menos, a mí no me ha llegado ninguna queja, saben que no han hecho la marca promedio y que ir al Mundial les restaría dos semanas de preparación específica de su objetivo principal de la temporada", zanjó.

Finalmente, el técnico se refirió a las opciones de medalla en este Mundial. "A mí no me gusta hablar de medallas y finalistas, pero de lo que estoy plenamente convencido es que llevamos un equipo quizá más corto porque hay que tener en cuenta que es un año olímpico y todo cambia", advirtió,

"Creo que el equipo es altamente competitivo y cada uno tiene sus opciones, no vamos a negar que tenemos algunas opciones de medalla. Es un Mundial y al final esperamos tener al menos una actuación acorde con lo que han sido los resultados del equipo español en los últimos campeonatos internacionales, estando en los puestos del medallero y en la definición por puntos que nos corresponde", valoró.

--PRELISTA ESPAÑA PARA EL MUNDIAL EN PISTA CUBIERTA.

-HOMBRES.

800 m: Mohamed Attaoui y Mariano García.

1.500 m: Mario García Romo y Adel Mechaal.

60 mv: Enrique Llopis y Asier Martínez.

-MUJERES.

60 m: Jaël Bestué.

1.500 m: Esther Guerrero y Marta Pérez.

60 mv: Xenia Benach.

Pentatlón: María Vicente.