Martin Giacchetta completa la vuelta a nado a Formentera contra la fibrosis quística

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador personal e influencer argentino Martín Giacchetta ha completado la vuelta a la isla de Formentera a nado para recaudar fondos para las fundaciones OchoTumbao, fundada por los actores Dani Rovira y Clara Lago, y Respiralia en favor de la investigación contra la fibrosis quística.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y elegido por FIBO Entrenador Personal del Año en España en 2012, Martín Giacchetta nadó 62 kilómetros hasta completar con éxito la vuelta a nado a Formentera superando fuertes corrientes marinas, vientos, olas de hasta 1,5 metros y picaduras de medusas.

"El mar me regaló un 'plato' que me abrazó y me dejó nadar. Uno diseña una vuelta a la isla, pero fue cambiando por el mar, el viento, el clima y las medusas. Para mi no hay nada como aunar lo que me gusta con la solidaridad. Lo hicimos para ayudar a la gente que tiene fibrosis quística y recordar que, al menos, una vez al año deberíamos de ser solidarios", comentó tras completar el reto.

La iniciativa constó de cuatro etapas divididas en siete tramos desde el puerto de Formentera La Sabina. En la primera jornada, Martín Giacchetta bordeó la costa hasta Ses Illetes para realizar un giro a la derecha y concluir en Platja des Canyers debido a olas de 1,3 metros que dificultaban continuar la ruta.

Giacchetta tuvo que desviarse hacia Platja Mitjorn en coche para afrontar su segundo tramo desde Caló des Mort hasta Torrent de s'Alga. Posteriormente, regresó al puerto, donde, acompañado por la barca, pudo llevar a cabo un tercer tramo desde La Sabina hasta Cala Saona y así concluir la primer etapa, con algo más de 22 kilómetros.

Continuar su travesía no fue fácil, ya que en la segunda etapa las condiciones del mar solo permitieron nadar únicamente desde Cala Saona hasta Cap de Barbaria debido a las fuertes corrientes en contra.

En el tercer día el mar fue amable y generoso en una de las etapas más complicadas de la vuelta por las corrientes, la geografía de la zona y los bancos de medusas, en los que padeció hasta 11 picaduras en su cuerpo. La ruta permitió a Giacchtetta nadar desde Calo des Mort, rodeando el Faro de la Mola, hasta llegar a Platja des Canyers sumando otros 26 kilómetros.

Finalmente, en la cuarta y última etapa completó su épica travesía nadando desde Torrent de s'Alga hasta Cap de Barbaria. "Desde que llegué a Formentera soñé que, algún día, iba a dar la vuelta a Formentera nadando. Los desafíos me gustaron siempre, fueron madurando a lo largo de mi vida, y en el mar me siento 'pececito' porque es lo que mejor se me da. Y éste era especial porque unía mis sueños con lo que mejor se me da", subrayó.

A la acción de la vuelta a nado de Giacchetta se le unió una carrera de 10 kilómetros por la isla, en la que participaron, entre otros, los actores Dani Rovira y Juanlu González y la actriz Vanesa Romero.

La iniciativa ha contado con el apoyo de las fundaciones Ochotumbao, Respiralia y Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes (CSD) y de las marcas Tenth, Tajín, Hawkers, Goya, Fundación Abel Matutes, 226ers, Skateflash, Fundació Balearia, Suunto, Insotel Hotel Group, Verbigrafía, Nadal Retolació y el Consell Insular de Formentera.