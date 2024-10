Miguel Carballeda: "Creía que los Juegos Inclusivos podían llegar lejos, pero no tanto"

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, calificó de "una maravilla" la celebración este jueves de una segunda edición de los Juegos Inclusivos, una iniciativa que no pensaba que podía llegar "tan lejos", mientras que su homólogo del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, subrayó que "sea una forma más para hacer entender a toda la sociedad que no hay nadie diferente".

"Bueno, estos Juegos Inclusivos son una maravilla. Yo creía que esto podía llegar lejos, pero no tanto, y creo que hay que seguir en esta línea, apostando por una meta más compartida donde los olímpicos, los paralímpicos, las personas con y sin discapacidad puedan hacer deporte, que es lo que les gusta, lo que nos ayuda a todos juntos", señaló Carballeda a los medios.

El dirigente celebró que esta iniciativa haya "empezado en España", pero deseó que "ojalá que llegue a invadir todos los países del mundo con esta fórmula, la de una empresa comprometida como Sanitas, que habla por encima de todo de personas y de inclusión".

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, se mostró satisfecho porque "aquella idea que se empezó hace unos años ha cristalizado y que cada año va más allá". "El gran objetivo es esto, llegar a todos los comités olímpicos y paralímpicos del mundo, a todos los países, y que esto sea una forma más para hacer entender a toda la sociedad que no hay nadie diferente, que todos somos personas y que lo que hay que intentar es conseguir lo mejor de cada uno de nosotros compitiendo juntos", recalcó.

Además, no duda de "lo importante" es que a esta segunda edición "ya se le empieza a dar el reconocimiento internacional" con la presencia de deportistas de otros países y exdeportistas de la talla del cubano Javier Sotomayor, el marroquí Hicham El Guerrouj o la rumana Nadia Comaneci. "Creo que esto va en la buena dirección y lo que se había soñado, a base de trabajo, saldrá", admitió.

Finalmente, tampoco olvida la importancia de que las empresas se involucren con el deporte olímpico y paralímpico. "Claro, pero al final este es el trabajo de todos. Yo diría que el deporte es la mejor, y alguno podrá decirme que no, representación de nuestro país y no se puede hacer si las empresas no colaboran", apuntó.

"Por la experiencia, las empresas quieren el deporte, quieren el retorno social que les da, ninguna empresa busca el retorno económico, es imposible. Y el deporte da muchas cosas, sobre todo da crear sociedad, es positivo, la gente lo quiere y los deportistas hoy son los más admirados y aplaudidos en nuestro país. Yo creo que esto es trabajar todos juntos, sin distinciones, para conseguir el gran objetivo que es la inclusión", sentenció Blanco.