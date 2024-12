Mireia Belmonte: "Mis tiempos los marcaba el hombro, habría sido un milagro haber hecho la mínima olímpica"

Mireia Belmonte during XIX Gala of Spanish Olympic Committee 2024 at COE headquarter on December 11, 2024, in Madrid, Spain.

Mireia Belmonte during XIX Gala of Spanish Olympic Committee 2024 at COE headquarter on December 11, 2024, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Mireia Belmonte admite que sus "tiempos" de entrenamiento y recuperación a lo largo de este 2024 "los marcaba el hombro", por la lesión que arrastra desde hace años y que la mermó de cara a los Juegos Olímpicos de París, sin lograr ninguna marca mínima de clasificación porque a su juicio eso "habría sido un milagro".

"Mis tiempos los marcaba el hombro. He escuchado mucho al hombro de decir: 'Hoy puedo, hoy no puedo, hoy me tengo que exigir más, hoy no puedo exigirme tanto...', declaró Belmonte a Europa Press en el marco de la reciente XIX Gala del Comité Olímpico Español (COE).

"Para mí es que el termómetro era el hombro este año y no me he agobiado por no llegar a una competición o a otra, sino que yo pensaba: 'Si tengo que nadar, pues nadaré; y si no, pues no'. Ya está. Al final, si tienes mucha presión, las cosas no salen tanto. Entonces tienes que fluir un poco más y adaptarte a lo que puedes hacer", dijo al respecto.

Pese a su veteranía y los problemas físicos que han condicionado sus últimas temporadas, la deportista de Badalona sigue en el candelero. "Este año no he podido estar en París, pero también estuve en otros Juegos y yo creo que estoy dentro de esta familia del equipo olímpico", subrayó desde la alfombra roja en la madrileña sede del COE.

De igual modo, reflexionó sobre la repercusión de su ausencia en esos últimos Juegos en la capital de Francia. "Ha sido más una cosa personal por el hecho de que para mí ha sido muy duro no poder nadar durante un año o un año y pocos meses, y solo poder hacer piernas. Para mí eso mentalmente ha sido lo más duro", insistió la nadadora catalana.

"A ver, si hubiera hecho la mínima para los Juegos, habría sido un milagro. Lo veía muy difícil, pero como yo hasta que no lo veo claro de que no va a pasar, no me rindo y me empeño hasta el final... Pero ahora gracias a Dios estoy mucho mejor, estoy muy contenta y entrenando", recalcó.

En su hombro derecho, la dolencia afectaba al tendón de la porción larga del bíceps. "Voy mejor, la verdad que sí, porque lo tengo mucho más fuerte. Ya puedo hacer entrenamientos de 7 kilómetros, que antes no podía hacer ni uno casi", explicó Belmonte antes de detallar secuelas de su inactividad en la piscina durante tantas semanas.

"También se pierde mucho el trabajo sobre todo de aeróbico, de fondo, de cosas que necesitas entrenarlas; y yo, claro, después de un año sin hacerlo, pues he perdido mucho de eso. Pero poco a poco lo estoy recuperando y estoy muy contenta", reiteró la catalana, esperanzada de un 2025 más positivo.

De hecho, fijó su objetivo para 2025 en el Campeonato del Mundo que en verano se disputará en Singapur. "El de piscina de 50", apostilló al hilo de un calendario lleno de eventos de élite tras la pandemia de 2020. "En natación ya está todo más estabilizado, porque normalmente hacemos un Mundial cada dos años y era como Mundial, Mundial, Mundial... Pero ya está todo a la orden del día", concluyó al respecto.