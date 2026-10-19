NDL Pro-Health sitúa al cliente en el centro en su nueva campaña 'Pequeñas Victorias'. - NDL PRO-HEALTH

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca de complementos alimenticios y nutrición deportiva NDL Pro-Health, fundada por el extenista Rafa Nadal y Cantabria Labs, presenta su nueva campaña publicitaria, denominada 'Pequeñas Victorias', en la que sitúa al cliente en el centro.

Coincidiendo con la celebración de su aniversario, la firma ha apostado por poner el foco en sus propios consumidores a través de cuatro historias reales y ha estrenado una renovada plataforma web orientada a la experiencia digital.

En este sentido, la iniciativa supone un paso más en la consolidación del territorio 'Active Health', la visión de la compañía que promueve el cuidado de la salud como una práctica cotidiana e integral.

Así, además del ámbito deportivo, la propuesta abarca factores como el descanso, la nutrición, la recuperación, la constancia y el entrenamiento adaptado a cada perfil.

Bajo el lema 'No todas las victorias llevan una medalla', la campaña cuenta con la participación de cuatro clientes con edades comprendidas entre los 30 y los 61 años. Entre ellos figuran un oficial de Policía, una financiera, una profesora y un ingeniero aeronáutico, cuyos testimonios reflejan diferentes objetivos y formas de mantener un estilo de vida activo.

Por otra parte, el lanzamiento de la campaña ha ido acompañado de la puesta en marcha de un nuevo sitio web interactivo. La plataforma incluye un cuestionario que orienta a los usuarios sobre las rutinas, contenidos y productos que mejor se adaptan a sus necesidades, nivel de actividad física y objetivos de cuidado personal.

Tras una fase de desarrollo 'teaser', la difusión continuará de forma progresiva a través de redes sociales, medios pagados, canales de gestión de clientes (CRM), acciones de relaciones públicas y la propia página web de la marca.