Núria Castán, trasladada al hospital tras dos caídas en la prueba del Freeride World Tour en Baqueira Beret.

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Núria Castán, miembro del equipo de la Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI-SpainSnow), ha sido trasladada este viernes al hospital Espitau Val d'Aran, en Vielha e Mijaran (Lleida), tras sufrir dos caídas durante una parada del Freeride World Tour (FWT) en la estación de Baqueira Beret.

Este Baqueira Beret Pro by Movistar fue un amargo inicio de curso para Castán, patrocinada por HEAD Snowboards. Empezó su descenso en segundo lugar, pero tuvo una caída aparatosa en una línea muy técnica. Aunque eso no evitó que completase el recorrido, otra caída en la parte final le lastimó un hombro y le complicó este evento inaugural del FIS Freeride World Tour by Peak Performance 2025; sin luchar así por el podio, la catalana ocupó la séptima y última posición con 10.00 puntos.

Luego su equipo de prensa confirmó que la deportista de Reus "se encuentra en observación en el hospital de Vielha por los fuertes golpes sufridos en la cabeza" durante su bajada, "a la espera de realizar de nuevo un TAC para tener un diagnóstico oficial".

La francesa Noémie Equy, debutante en el FWT, ganó con 76.00 puntos tras su bajada con un 360º en la sección superior, la más empinada, y saltos limpios en un terreno más técnico y transiciones fluidas. La también francesa Anna Martinez fue segunda con 72.67 puntos, ágil y con control en pendientes empinadas y expuestas; su línea incluyó múltiples saltos y transiciones fluidas, mostrando experiencia y versatilidad. La canadiense Audrey Hebert completó el podio con 68.67 puntos, merced a una bajada consistente y estilizada, 'ripando' con estilo por un canal y ejecutando saltos limpios en la sección inferior.

En la categoría masculina de snowboard, ganó el francés Victor de Le Rue con 83.33 puntos; combinó destreza técnica con creatividad y su gran momento fue un 'backflip' aterrizado a la perfección, ejecutado dentro de un descenso fluido y dinámico. El alemán Timm Schröder acabó segundo con 77.33 puntos, impresionando a los jueces con una línea muy potente que también incluía un enorme 'backflip' con un estilo enérgico y fluido en secciones técnicas y empinadas. Y el veterano canadiense Jonathan Penfield completó el podio, con 72.67 puntos.

En la categoría femenina de esquí, la canadiense Justine Dufour-Lapointe venció gracias a sus 82.00 puntos. La francesa Astrid Cheylus, subcampeona del mundo la temporada pasada, logró 77.00 puntos con una actuación decidida y equilibrada protagonizada por un 'backflip' totalmente limpio y la fluidez en unas condiciones complicadas de nieve. La polaca Zuzanna Witych se aseguró el tercer puesto con 73.33 puntos, tras elegir una línea creativa y ejecutarla de manera segura, con saltos expuestos y mucha fluidez en un terreno virgen.

En el esquí masculino, el estadounidense Ross Tester se hizo con la victoria a tenor de sus 92.67 puntos. En su regreso al FWT tras una pausa, clavó una bajada impecable que combinó trucos de 'freestyle' con precisión técnica. Lo más destacable fue un enorme 'backflip', un 360º de agarre perfectamente ejecutado y que en todo momento mostró control en un terreno empinado y variado como es el de La Bamba.

Su compatriota Toby Rafford tuvo un debut eufórico, ya que consiguió 91.33 puntos y un segundo puesto con una bajada que incluyó un plano 360º, un doble 'flat spin' y transiciones fluidas en un terreno exigente. Tercer puesto para el neozelandés Ben Richards y sus 89.00 puntos, ganándose a los jueces con un estilo suave y una línea creativa que tenía dos 360 ejecutados a la perfección.

Además, en esta misma prueba de esquí, el aranés Abel Moga obtuvo 70.33 puntos para ser el duodécimo de 23 competidores. Esto valió para recibir de la FWT una invitación para lo que queda de temporada en todo el circuito. "Estoy muy contento, ahora tengo organizarme la temporada entera. Estoy muy agradecido al FWT y a su gente. A partir de ahora toca disfrutar e intentar mejorar, la temporada pasada que no tuve el mejor sabor de boca", declaró Moga a la RFEDI.