Ona Carbonell, imagen de la colección de Nike dedicada a la maternidad

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nadadora de sincronizada Ona Carbonell, con una plata y bronce olímpicos, es imagen del lanzamiento de la colección Nike (M) de la marca deportiva estadounidense dedicada a la maternidad y que apoya a las mujeres durante todas las etapas del embarazo y posparto, informa la multinacional.

Nike (M), que estará disponible desde el 17 de septiembre, se ha creado tras estudiar los resultados de los datos sobre el embarazo y los análisis de más de 150.000 escaneos de comparación de mujeres no embarazadas y embarazadas.

Durante el proceso de creación, los diseñadores también recogieron información detallada sobre las sensaciones de casi 30 atletas femeninas embarazadas o en la fase de posparto. "Cuanto más escuchábamos a mujeres embarazadas y a las madres en posparto, más aprendíamos, reelaborábamos e innovábamos a través del diseño inclusivo", explicó Carmen Zolman, Directora de Diseño de Nike para la Innovación de la Ropa.

"Es el proyecto de toda una vida trabajar en sintonía con todo tipo de madres para dar vida a una colección cápsula que realmente apoye la relación de las mujeres con el deporte durante un momento tan transformador de sus vidas", añadió Zolman.

Dar a luz es uno de los momentos más transformadores que el cuerpo humano pueda experimentar. Madre biológica, madre de alquiler, madre adoptiva, madrastra o cualquier otra madre. Todas ellas experimentan un viaje y recuperación diferente.

Eso es lo que la jugadora de fútbol de Estados Unidos y delantera del Orgullo de Orlando, Alex Morgan, experimentó en el embarazo de su hija primogénita, Charlie. Como deportista profesional que siempre llevó su cuerpo al límite antes del embarazo, la medallista de oro olímpica habla de la importancia de dar un paso atrás y disfrutar del proceso de entrenamiento durante el embarazo.

"No sólo hubo un cambio físico que tuve que hacer, sino que fue un cambio mental, yo me decía a mí misma, 'Está bien'. Como atleta, quieres ver el progreso y seguir progresando. Durante todo mi embarazo tuve que cambiar mi enfoque, pasando de pensar 'estoy empeorando a mi kilómetro' o 'me estoy cansando más fácilmente' a 'estoy haciendo crecer a un bebé, así que perdónate a ti misma y a tu cuerpo, y disfruta realmente de este tiempo'", dijo Morgan.

Esa misma mentalidad tuvo también la golfista Michelle Wie West, que dio a luz a su hija Makenna el 19 de junio de 2020. La golfista profesional estadounidense cree que los obstáculos de las lesiones que ha visto a lo largo de su carrera (incluyendo una mano derecha reparada quirúrgicamente y lesiones en el cuello, la espalda, la cadera, la rodilla y el tobillo) han hecho que sus dolores de embarazo y el parto sean más fáciles.

La fase de la maternidad no se detiene tras los nueve meses. De hecho, para las muchas mujeres que tienen dos o tres hijos el viaje que recorre la maternidad desde el pre-embarazo, el embarazo y el post-parto puede ser de hasta 10 años.

Con la llegada de la Colección Nike (M), una cápsula de cuatro piezas esenciales que consiste en el jersey Nike (M), el sujetador Nike (M) Swoosh, la camiseta Nike (M) y los leggings Nike One (M), Nike emplea una filosofía de diseño universal para ayudar a desempeñar un papel para las madres a medida que su relación con sus cuerpos y el deporte cambian simultáneamente.