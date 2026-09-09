OOFOS propone incorporar el calzado de recuperación en la rutina para regresar de las vacaciones. - OOFOS

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de calzado OOFOS propone incorporar el cuidado de los pies y la recuperación en la rutina diaria coincidiendo con el inicio de septiembre, un mes marcado por el regreso al ritmo habitual, los entrenamientos regulares, la vuelta al gimnasio, el trabajo y los desplazamientos cotidianos.

La compañía ha destacado que reservar tiempo para la recuperación debe convertirse en una prioridad frente a agendas exigentes, recordando que la salud de los pies resulta clave para el bienestar general tras periodos de intensa actividad física o jornadas prolongadas de pie.

Fundada por un equipo de veteranos de la industria con el propósito de ayudar a deportistas y entusiastas del fitness a recuperarse tras el ejercicio, la marca ha desarrollado calzado diseñado tanto para el postentrenamiento como para el uso diario.

La base de sus distintos modelos radica en su tecnología patentada OOfoam y en el diseño de su plantilla, concebidos para proporcionar ligereza, flexibilidad y libertad de movimiento. Según ha explicado la firma, esta espuma especial absorbe un 37% más de impacto en comparación con los materiales de espuma utilizados habitualmente en el calzado deportivo tradicional.

La colección de OOFOS España ofrece diversas alternativas orientadas a adaptar la recuperación a las necesidades de cada momento del día. Entre los modelos abiertos figuran el clásico 'OOriginal', en formato de chancla, y sus versiones 'Sport'.

Para quienes prefieren el formato tipo 'slide', la gama cuenta con el modelo 'OOahh', que incluye una correa de OOfoam para aportar soporte adicional, así como la variante 'OOahh Sport Flex', dotada de una correa ajustable idónea para adaptarse a diferentes anchos de pie y empeines altos.

Asimismo, la propuesta de la marca abarca opciones para el uso continuado durante la jornada laboral o las tareas cotidianas. Es el caso del zueco 'OOcloog', diseñado como una alternativa versátil para días en los que la rutina se prolonga entre desplazamientos y obligaciones.

Por su parte, la oferta se completa con modelos cerrados como 'OOmy Stride' y 'OOmy Stride X1', disponibles actualmente en varias versiones en el mercado español y pensados para acompañar la actividad diaria fuera del ámbito estrictamente deportivo.

La compañía ha hecho hincapié en que la recuperación no debe limitarse a los minutos posteriores al ejercicio físico ni exige detener por completo la actividad. Según ha señalado la marca, entre los beneficios asociados a su calzado figuran el soporte del arco plantar, la reducción del estrés en pies, rodillas y articulaciones o espalda, y que favorece un movimiento más natural al caminar.