Paula Fernández-Ochoa, Pasamontes y Antonio Gassó participan este miércoles en Semana de la Comunicación de UE

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Mujer y Nieve de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), Paula Fernández-Ochoa, el exciclista profesional Luis Pasamontes y el ex Director Ejecutivo (CEO) de GAES Antonio Gassó participan este miércoles (15:30) en la XXVI Semana de la Comunicación de la Universidad Europea (UE).

Miembro de la Junta Directiva de la RFEDI y conferenciante en charlas para empresas y foros deportivos, de motivación y derecho, la abogada y consultora de la empresa +MoreThanLaw Paula Fernández-Ochoa hablará, entre otras cosas, de cómo surgió la filosofía de vida y su marca 'VivircorRiendo'.

Deportista e impulsora de acciones de defensa del medio ambiente, la hija de Paco Fernández-Ochoa desvelará cómo el campeón olímpico en los Juegos de invierno de Sapporo'72 está en el origen del lema 'Que A Reír No Te Gane Nadie', que ha convertido en su ideario e inspiración para sus miles de seguidores en redes sociales.

Por su parte, Antonio Gassó repasará el origen de las becas de la plataforma de contenidos inspiradores 'Where is the limit?', WITL by DKV, que recogen el testigo del programa 'Persigue tus sueños', desarrollado por la empresa de soluciones auditivas GAES y que ayudó a deportistas aficionados a conseguir sus retos deportivos como la participación en la Titan Desert.

Gassó promueve también las charlas online WITL Talks at home by DKV, en el que participan deportistas y especialistas que pretenden ayudar a la población a afrontar mejor el confinamiento tras el estado de alarma decretado por el Gobierno español para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus.

Asimismo, el excorredor del Movistar Team Luis Pasamontes, conferenciante, mentor deportivo y autor del libro 'El liderazgo del gregario', explicará cómo el concepto de 'gregario' en el ciclismo y el trabajo en equipo es aplicable al resto de la sociedad y el mundo de la empresa para poder alcanzar tus objetivos y el éxito.

El periodista Gaspar Díez, redactor jefe de Deportes de la agencia de noticias Europa Press, evocará el germen y desarrollo de los 'Desayunos Deportivos de Europa Press', que después de más de 13 años de existencia se ha convertido en el foro de debate sobre el deporte referente en España.

Hasta este viernes 24 de abril, la Universidad Europea celebrará la XXVVI Semana de la Comunicación, que se ha adaptado al espacio virtual para reforzar la formación de sus estudiantes y contribuir al esfuerzo de lucha contra la expansión de la pandemia de la COVID-19.

Entre los asuntos que se tratarán figuran la visión de la crisis desde los medios de comunicación, empresas y marcas; las 'fake news' y la desinformación; los efectos de la pandemia en el Orden Internacional y en el Medio Ambiente; la Tecnología y la Inteligencia Artificial como instrumentos para combatir la enfermedad; y El Deporte y la Psicología adaptada a un entorno humano y de confinamiento social.

Esta Semana de la Comunicación 2020 de la UE, con la colaboración de IBM, RTVE, El País, ABC, Instituto Elcano, Atresmedia, Comunica +A, pretende ser también un homenaje a los profesionales de la salud y a los profesionales que luchan en primera línea contra el coronavirus.