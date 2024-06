Peleteiro: "Llego a París como clara favorita, pero me da más motivación y más ganas"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Ana Peleteiro es consciente de que llega a los Juegos Olímpicos de París 2024 "como clara favorita" por la ausencia por lesión de la actual campeona olímpica de triple salto, la venezolana Yulimar Rojas, y que eso supone "una presión añadida" que le "beneficia" y que le da "más motivación y más ganas".

"Yo a Tokio no llegaba ni mucho menos siendo de las favoritas y ahora creo que llego como clara favorita y eso, quieras o no, es una presión añadida, pero que a mi forma de ver y entender el deporte me beneficia", señaló durante la presentación del documental 'Detrás de la medalla', elaborado por la marca YoPRO y protagonizado por Sara Andrés, Hugo González, Joel Plata y ella misma.

En este sentido, reconoció que ser favorita le crea "más motivación y más ganas". "Es como una mezcla de todo un poco, yo creo que es un batido de mil emociones, pero un batido muy rico y maravilloso que creo que muy pocas personas tienen la suerte de poder vivir. Me siento una afortunada de poder estar viviendo ese proceso por segunda vez", manifestó.

Además, la gallega explicó que está "con mucho foco" puesto en la cita olímpica e "intentando descansar lo máximo posible". "Yo voy con la idea de dejarlo todo, de dar lo mejor de mí y de saltar más de 15 metros. Esa es con la idea que voy. Lo bonito del deporte es que no solo dependes de ti, sino de lo que hagan también otras personas. Y yo tengo claro que no me voy a dejar nada en la pista. Voy a salir de ahí con la gasolina a menos 20", afirmó.

Peleteiro también relató los cambios que ha experimentado respecto a Tokio, donde conquistó el bronce. "He madurado mucho estos últimos tres años: soy madre, me he casado, tengo una relación sana con una persona que me quiere, en mi familia todos tienen salud... Estoy muy estable. Siempre que me preguntan cómo me encuentro ahora mismo mi respuesta es que me encuentro plena. Tengo todo detrás de mí, tanto lo negativo como lo positivo, empujándome para lograr ese objetivo que tengo desde hace muchísimos años y creo que todo va a salir bien", indicó.

Por otra parte, aseguró que es "un sueño" poder compartir su aventura olímpica con su hija y con toda su familia. "Van a venir 15. Vivirlo con ellos allí, saber que están ahí, sé que me dará un extra de fuerza que no todo el mundo tiene la suerte de tener", expresó.

Sin embargo, no cree que la ausencia de la venezolana Yulimar Rojas, actual campeona olímpica de triple salto, vaya a facilitarle su concurso en la capital francesa. "Yo creo que lo bueno del deporte es que nunca nada está garantizado para nadie, una vez estamos allí todas tenemos que luchar por lo mismo. Hoy no está, pero habrá otras muchas que van a estar dando guerra, así que no podemos relajarnos en ningún momento", subrayó.

Además, es consciente de que podría tener que superar su salto en el Europeo, que le valió para ser campeona, para luchar por las medallas. "Es algo que siempre he tenido en mente. A lo largo de la historia, casi siempre las medallas en los Juegos están en 14.90, 15 y pico, y es cierto que en los últimos Juegos Olímpicos estaba Yuli -Yulimar Rojas-, que rompió con el esquema histórico de lo que es una final olímpica. Es algo que tengo en mente, que sé que voy a necesitar, y me preparo cada día para estar lista", señaló.

Sobre su victoria en el Campeonato de Europa, Peleteiro asegura que ya es pasado. "Ya lo he asumido y de hecho ya lo he olvidado. Al fin y al cabo, no es un objetivo que tuviésemos en la temporada; obviamente, había que parar ahí para intentar ganar un éxito que yo nunca había conquistado. Estoy muy contenta, pero no me gusta perder días de preparación hacia París por estar celebrando o mirando hacia las nubes. De hecho, la medalla se me ha quedado en casa de mis suegros en Francia, imagínate lo rápido que se me olvidan las cosas", expuso.

Por último, explicó que el hándicap del año pasado fue recuperarse del posparto. "Creo que rompí un poco los esquemas de la gente volviendo a la competición tan rápido, porque después una cesárea no es lo normal ni lo común. Sabía que era muy importante volver a la competición, volver a rodarme. Salir a competir por Europa siempre da más pereza, cuesta más, y yo sabía que cuanto antes rompiese como con ese murito después de la maternidad me beneficiaría de cara a esta temporada, y así fue. Este año ha ido todo bastante rodado. Desde que mi hija empezó a dormir las noches enteras mi vida cambió y soy una persona nueva", bromeó.