El Proyecto FER 2020 destinará 1,2 millones de euros para apoyar a 142 deportistas valencianos

La Fundación Trinidad Alfonso presentó este martes la octava edición del Proyecto FER ('Foment d'Esportistes amb Reptes' --Fomento de Deportistas con Retos--), que destinará 1,2 millones de euros para apoyar a 142 deportistas de la Comunidad Valenciana.

Esta iniciativa, impulsada por Juan Roig a través de la Fundación Trinidad Alfonso y que tendrá el lema 'Tu Esfuerzo Es Mi Bandera', repartirá esta cantidad entre 77 hombres y 65 mujeres, que se dividen en las categoría 'Élite', 'Promesas' y 'Vivero'.

La primera es para 34 deportistas de alto nivel internacional que recibirán 18.000 euros, la segunda para 38 de primera línea internacional que ya empiezan a despuntar en competiciones internacionales y que percibirán 7.500, y la tercera para 70 jóvenes talentos que han conseguido éxitos en las divisiones inferiores y que tendrán una asignación de 3.000 para los que hayan logrado resultados nacionales e internacionales o de 2.000 para quienes hayan cumplido el requisito solo por una de estas dos vías.

Del mismo modo, el Proyecto FER 2020 no se olvidará de los entrenadores valencianos con ayudas a 21 técnicos, ocho más que en 2019, que oscilan entre los 4.000 y los 7.500 euros, ni de los clubes, con siete distinguidos por su número de deportistas de esta iniciativa que tienen en sus filas y que recibirán entre 10.000 y 15.000 euros.

Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso, recalcó que cuando se dieron cuenta "de la gravedad de la situación y de sus consecuencias en el deporte" por la pandemia del coronavirus, decidieron "respetar, de cara al próximo año, las ayudas concedidas en esta edición".

"Es decir, de cara a 2021, la práctica totalidad de los deportistas FER disfrutarán de las mismas condiciones que en este 2020", añadió, anunciando también que "a partir de este año, y gracias al convenio con las siete Universidades de la Comunitat Valenciana", asumirán "una parte de las matrículas de aquellos deportistas FER que cursen sus estudios" en alguna de estos centro para "seguir fomentando que los deportistas compaginen la práctica deportiva con su formación académica".

Por su parte, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), también participó en esta presentación virtual a través de un video en el que recalcó la actual "situación muy dura" y el que "los deportistas han dado una muestra de entereza y solidaridad, y han demostrado estar a la altura".

"Ahora que ya conocemos la fecha de los Juegos de Tokio en 2021, solo hay que esperar a que pase esta situación y confiar en que, cuando esto se normalice, vais a prepararlos en las mismas condiciones que otros deportistas que no han sufrido tanto como aquí en España", añadió.

ELOGIOS A LA LABOR DE JUAN ROIG

El dirigente no olvidó la labor de mecenazgo deportivo que realiza Juan Roig. "Es difícil explicar con palabras lo que significa para el deporte español todo lo que está haciendo a través de la Fundación Trinidad Alfonso. Son ya ocho ediciones del Proyecto FER y quiero destacar lo que supone este apoyo no sólo como deportistas, sino en la formación como personas para esos jóvenes", expresó.

"Cada vez que me viene a la mente lo que Juan Roig está haciendo, no sólo por el deporte, sino por la sociedad española, me viene a la cabeza la idea de 'Cultura del Esfuerzo' y que lo importante no es sólo llegar a la meta, sino cómo recorres el camino y cómo te esfuerzas para llegar a la meta. El desarrollo del deporte en España no se entendería sin el ejemplo que representa Juan Roig y la Fundación Trinidad Alfonso", aseveró.

El propio Juan Roig también dedicó unas palabras por medio de una carta en la que transmitió "un mensaje de ánimo y de fuerza" a los 142 deportistas del Proyecto FER. "Sé que lleváis casi un mes sin competir y entrenando como podéis, pero una de las características de todo gran deportista es su fortaleza mental, su resistencia, y su capacidad para adaptarse a todo tipo de situaciones y rivales", remarcó.

"Además, quiero que sepáis que la Fundación Trinidad Alfonso seguirá apoyando a los deportistas valencianos a través del Proyecto FER cuatro años más, hasta París 2024", adelantó el empresario valenciano.