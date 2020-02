Rodríguez Uribes: "El perfil de Rienda no era el más adecuado para lo que tenemos en el horizonte"

Publicado 05/02/2020 11:28:29 CET

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, confesó este martes que la búsqueda de "una persona con experiencia parlamentaria" fue la que provocó el cese como presidenta del CSD de María José Rienda, una persona con "un perfil técnico que no es el más adecuado" para los retos del futuro de los que se encargará ahora una Irene Lozano de la que destacó su "capacidad intelectual" y una "voluntad enorme".

"Creo que María José (Rienda) tiene un perfil técnico que en este momento, para lo que tenemos en el horizonte, no es el más adecuado", señaló Rodríguez Uribes en una entrevista en el programa 'El Transistor' de Onda Cero.

El político indicó que llamó "personalmente" a la exesquiadora para comunicarle su decisión. "La cogí en Amsterdam. Lo encaja bien y fue muy cordial, le agradezco el trabajo extraordinario que ha hecho", expresó.

"Ahora necesitamos un perfil más político, no sólo por la nueva Ley del Deporte, sino porque se presenta un horizonte donde va a ser muy difícil la relación con la oposición, aunque ojalá que con el deporte y la cultura no. Hacía falta alguien que tuviese fortalezas en ese sentido y esta segunda parte, María José no la cumplía", añadió.

Por eso, nombró, "después de darle muchas vueltas y tras hablar con el presidente (Pedro Sánchez) a Irene Lozano. "Buscábamos una persona con experiencia parlamentaria dado que la Ley del Deporte está avanzada técnicamente y hay que negociarla con los grupos políticas", insistió Rodríguez Uribes.

"Irene está con muchísima ilusión. Tiene una gran capacidad intelectual y una voluntad enorme, lo va a hacer muy bien", subrayó. "¿Para hablar de algo hay que ser del gremio? No creo que haga falta, a veces es mejor tener un ministro con criterio político y bien asesorado, que es fundamental, que una persona del sector que puede tener una visión más parcial", puntualizó ante el posible 'desconocimiento' de la nueva presidenta del CSD del mundo del deporte.

Por otro lado, el ministro de Cultura y Deporte dejó clara su postura en los conflicto RFEF-LaLiga. "Algo estoy informado, pero mi obligación es tratar de ayudar para que se hagan las cosas bien y que todo el mundo tenga su espacio e intereses, que seguros son legítimos, para evitar gaitas", aseveró.

"Quiero hablar con LaLiga y la RFEF, escucharles atentamente y ver qué puedo hacer para que vayan bien las dos cosas", prosiguió el valenciano, que conoce a Luis Rubiales de cuando era Delegado del Gobierno y Madrid tuvo que organizar la final de la Copa Libertadores en 2018. "Le vi en la toma de posesión de Irene Lozano y tomamos un café", indicó.

"Pero a Tebas no le conozco", remarcó, advirtiendo que habrá que "distinguir bien" el artículo de la nueva Ley del Deporte que evitaría que LaLiga pueda ser patrocinador. "Hay que ver exactamente en qué términos se plantea", puntualizó.

También hay que "estudiar y ver qué razones esgrimen" aquellos presidentes federativos como Luis Rubiales o Jorge Garbajosa (FEB), que han pedido el adelantamiento electoral. "Parece que tiene que ver con la estabilidad en los Juegos", resaltó el ministro.

"EN ALGUNOS MOMENTOS SE HA NOTADO MUCHO LA POSTURA POLÍTICA DEL BARÇA"

"Me preocupa, pero la vieja Ley del Deporte lo trató muy bien", recalcó sobre la actual oleada de violencia y racismo en el fútbol, admitiendo que "desde una perspectiva histórica" este escabroso tema le parece "bien resuelto". "Pero siguen pasando cosas. Se necesita más pedagogía. El deporte no tiene que ver con odios, prejuicios y el racismo, y debemos ser capaces de lanzar esos mensajes, este ministro el primero", sentenció.

También fue claro sobre la postura del FC Barcelona en temas políticos como el 'procès'. "En algunos momentos se ha notado mucho e incluso muchos de sus aficionados lo han llevado regular. Hay que hacer un esfuerzo por separar el deporte de cuestiones más partidistas o políticas, pero es un club enorme que hay que admirar", señaló Rodríguez Uribes.

Además, aseguró no tener una "opinión formada" sobre la polémica de jugar partidos los lunes y recordó que mostró su disconformidad a que la Supercopa de España se jugase en Arabia. "Creo que nos podemos permitir jugar en España en sitios en los que no hay discusión", ahondó, aunque se limitará en el futuro a dar su "opinión" en este tema a Rubiales.

El político socialista manifestó que le encanta que la selección española pueda jugar en Bilbao en la próxima Eurocopa porque las selecciones nacionales "deben jugar en toda España" y no consideró "un problema" a las selecciones autonómicas "dentro de los límites que se establezcan".

Del mismo modo, no escondió que el piloto Carlos Sainz, ganador del Rally Dakar por tercera vez a sus 57 años, "se merece muchas cosas" y "el máximo reconocimiento" que se le pueda dar, como podría ser el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Sobre su sí a aceptar esta cartera, recordó que lleva "ya un tiempo en política", aunque su "mundo natural es la Universidad". "No hacía falte que lo pensase. Es una responsabilidad alta, pero es un gran honor ser ministro de España", declaró, apuntando que el "deporte tiene la virtud de representar valores y reglas" y que pertenece a un "mundo diferente, pero vinculado" al de la cultura.