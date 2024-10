Tessy Ebosele: "Todos somos personas e iguales y la raza es un color de piel, no hay diferencia ninguna"

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La atleta olímpica española Tessy Ebosele se mostró tajante este lunes ante los actos racistas recientes vividos en España porque considera que todas las personas son "iguales" y que "la raza es un color de piel", aunque aseguró que no ha recibido ningún "comentario malo" en el atletismo donde "hay mucha diversidad".

"Al final todos somos personas, todos somos iguales y la raza quieras o no es un color de piel, es una diferencia supermínima. Al final todos somos personas. A todos nos gusta bailar, comer, estar con la familia, es que no hay diferencia ninguna", manifestó Ebosele en el congreso 'Deporte en positivo' que organizó este lunes el diario AS en Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid.

La saltadora remarcó que nunca ha sufrido algún comentario racista "dentro del deporte" gracias al "importantísimo trabajo" por parte de la Real Federación Española de Atletismo ayudando y fomentando la "diversidad tanto racial como de género". "El atletismo nos da la facilidad y el poder de viajar por todo el mundo y eso te brinda un montón de conocimiento", manifestó.

"Gracias a eso pude salir un poco de ese núcleo, de esa burbuja que puede tal vez agravar ciertos comportamientos racistas. Quien haga atletismo ve tantas cosas que tienes que ser muy cerrado como para tener una un pensamiento racista", reconoció.

En la charla moderada por el periodista Juanma Bellón también se encontraba la atleta española Fátima Diame que reconoció "no" haber sufrido racismo "en el atletismo". "Hay muchísima diversidad, coincidimos de todos los países. Entonces el atletismo es muy cultural y aprendes muchísimo de todas las culturas. Nunca he sufrido racismo en el atletismo", aseveró.

Las dos atletas españolas reconocen que "la mayoría de comentarios" que reciben son "positivos", aunque cuando ganan alguna medalla "hay 2 o 3" personas que lo que hacen es poner "comentarios malos". "Hay veces que estás un poco más alicaído, lees justo el comentario malo y te puede afectar, pero creo que poco a poco se está viendo un cambio grandísimo en redes", afirmó Ebosele.

Ambas deportistas repasaron sus inicios en el atletismo y cómo este deporte les llegó a sus vidas. Para Diame fue de casualidad al pasar por una "pista de atletismo donde había un montón de niños" y le llamara la atención; mientras que para Ebosele fue gracias a su madre. "Un día que estaba tirada en el sofá me dijo 'Esto no puede seguir siendo así. Tienes que hacer algo' y le dije 'Quiero correr como Usain Bolt'. Pero en vez de correr acabé saltando", contó entre risas.

Las dos saltadoras forman parte de trabajo en el mismo grupo que el campeón olímpico Jordan Díaz y en donde "hay mucha diversidad", tal y como recalcó Diamé. "Es un privilegio poder aprender de tantas culturas tan diferentes. Han pasado brasileños, cubanos, españoles. Es muy enriquecedor y bonito", apuntó.

"Tenemos un grupo poli o multicultural, se escuchan todos los idiomas. Hemos tenido hasta gente de China. De hecho, me sé una canción en chino gracias a ellos. La verdad es que estando en Guadalajara podemos viajar por todo el mundo", remarcó Ebosele.

Tanto Ebosele como Diame admitieron que no son "muy fans del fútbol", pero sí que les han llegado todas las noticias sobre las gestos y comentarios racistas del pasado sábado en el Clásico disputado en el Santiago Bernabéu y pidieron "evitar cualquier situación que pueda ofender a una persona".

"Al final, el racismo son ciertos comportamientos ofensivos basados en algo tan simple y banal como el color de piel", afirmó Ebosele. "En esto no es 'Tú eres de este equipo, no te voy a ayudar'. Somos personas y creo que está muy bien que haya salido a defenderlo porque él también ha pasado por lo mismo", zanjó Diame en referencia a la defensa que Vinícius Jr realizó en sus redes sociales acerca de lo ocurrido este fin de semana donde algunos aficionados increparon a Lamine Yamal, Raphinha y Alejandro Balde.