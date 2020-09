Toni Bou gana en Andorra y encarrila el Mundial: "He estado más agresivo y se ha notado"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto Toni Bou (Repsol Honda Team) ha ganado este domingo el Gran Premio de Andorra del Mundial de trial, en la sexta cita del campeonato, y gracias a estar "más agresivo" en el terreno recupera los diez puntos de ventaja sobre Adam Raga (TRRS Factory Team).

"Creo que la clave ha sido la zona 5, donde he podido pasar sin errores, mientras que Adam Raga ha marcado 5 puntos en cada vuelta. He estado mucho más agresivo hoy que ayer y esto se ha notado con el resultado. En conjunto ha sido un fin de semana muy positivo", celebró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Bou destacó que fue de menos a más sobre el terreno andorrano, país en el que reside. "He ido un poco mejor en la primera y segunda vuelta. Las zonas eran difíciles, con lo que he podido coger ventaja. En la última vuelta he ido más al límite, quizás, por lo que estoy muy contento con esta victoria", señaló.

El catalán finalizó el Gran Premio con veinte puntos de penalización de margen sobre su principal rival, un Adam Raga que está ahora a 10 puntos en el campeonato, a falta de dos citas para el final de TrialGP.