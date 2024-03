Toni Ponce: "Puedo dar una mejor versión que en Tokio, pero no soy persona de colgarse medallas"

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nadador español Toni Ponce ya se ve "con ganas" de disputar en París este verano sus terceros Juegos Paralímpicos y admite que, aunque no es "persona de colgarse medallas", está capacitado para "dar una mejor versión" que hace tres años en Tokio donde se colgó dos platas, en lo 100 braza y 200 libre de la clase S5.

"Estoy con ganas porque los Juegos cada vez están más cerca, ya queda la recta final, pero la más importante y con muchas ganas de poder disfrutar de estos ya mis terceros Juegos y a ver cómo van", señaló Toni Ponce en una entrevista a Europa Press.

El catalán conquistó dos medallas de plata en Tokio y de cara a París pide "tomárselo con calma" para mejorar ese resultado. "No soy persona de colgarse las medallas. Sé que partimos de dos platas y considero que podemos dar una mejor versión que la que dimos en Tokio", apuntó.

"También la situación de allí con la pandemia, confinamiento y todo era más complicado, pero el objetivo es hacer mejor marca y llegar con mi mejor versión para cuando acabe, vea que he hecho una muy buena prueba y salir contento. Ojalá podamos conseguir la medalla más alta y más importante", deseó el catalán.

El ciclo hacia París ha sido más corto, de tan sólo 3 años, uno menos de lo habitual, aunque el de Tokio al final se alargó a cinco. "El año post Juegos puedes tomártelo un poco más relajado, puedes invertir más en tu otra vida, en la de futuro cuando dejemos de ser nadadores, estudiar o trabajar o lo que sea, pero en este caso no existió", advirtió.

Sin embargo, a él no le ha ido "mal". "Estos tres años han ido rápido y ya estamos a las puertas de otros Juegos. También tengo una edad mejor y estoy muy contento, creo que con un buen 'planning' se puede hacer un buen entrenamiento y se pueden preparar unos Juegos también tranquilamente. Se verá de aquí a unos meses", remarcó.

Antes de los Juegos de París habrá un "examen" como el Europeo "donde hay que sacar conclusiones". "Servirá para ver cómo estamos trabajando, cómo han ido los resultados. Creo que es una gran prueba para, de cara a los Juegos, hacer una competición importante con los rivales más directos de Europa, que justamente coincide con el mío en Juegos, por lo tanto también interesa si viene, ver cómo está", subrayó.

LA IMPORTANCIA DE LOS ENTRENADORES Y LA LIGA AXA

Además, sus terceros Juegos van a ser por fin "'cerquita'" de casa, lo que ayudará a que esté "también la familia", e igualmente "normales" tras lo sucedido en Tokio con la pandemia de coronavirus que impidió la asistencia de público. "Estoy con muchas ganas de poder disfrutarlos con tu familia muy cerca y también de no notar esa diferencia horaria que pasa factura en un deportista. Y también es Europa, que ya estamos más acostumbrados por el clima o la alimentación, todo esto que también ayuda", comentó.

Ponce sabe del potencial de la natación paralímpica española, la habitual 'locomotora' en el medallero en los Juegos y no olvida que "si no hay un buen entrenador, no hay un buen nadador". "Tengo la suerte de estar en las manos de Jaume Marcé, uno de los grandes iconos de la natación paralímpica, y creo que lo está haciendo muy bien, por eso confío mucho en su trabajo", remarcó.

"Creo que, aparte de los entrenadores que están en Centros de Alto Rendimiento, están haciendo muy bien el trabajo en club, cogiendo a estos niños con discapacidad, ver qué discapacidad tiene, cómo pueden mejorar el nado aunque tengan discapacidad y qué adaptaciones puede hacer. Estos entrenadores de natación se están involucrando más con el nadador paralímpico y esa es la gracia. Creo que él está trabajando muy bien y los resultados se ven", añadió al respecto.

El nadador catalán habló también de la importancia de tener en España un circuito como el de la Liga AXA, que ganó en 2023 y del que está "muy agradecido" porque compiten en "las condiciones" que se encuentran en un "campeonato importante internacional" y donde pueden "probar diferentes cosas". "Entrenar es lo más importante, pero hay que competir y cuantas más competiciones haya, y gracias a AXA existen, mejor que mejor", destacó.

Finalmente, Toni Ponce admite la evolución que está viviendo en el deporte para personas con discapacidad en cuanto a ayudas y apoyo. "Hablo con gente que lleva más años en el mundo de la natación, que estuvo en Pekín o Londres, y la diferencia es abismal. Estamos trabajando muy bien, el Comité Paralímpico está trabajando fenomenal, con una proyección muy buena, nos dan esas ayudas y esas becas para que nos podamos dedicar exclusivamente a esto", indicó.

"Esta es la gran gracia de poder dedicarnos al mundo paralímpico, cosa que antes no existía. Hay empresas que cada vez quieren formar parte de esto, de la familia paralímpica, que se la juegan, y realmente es de agradecer porque que haya empresas que digan que van a apostar por el equipo paralímpico español es complicado. Nosotros estamos para hacerlo lo mejor posible, para llevar su marca lo más alto posible y ellos nos ayudan", sentenció el barcelonés.