U2 actuará en el 'Halftime Show' del primer partido de la NFL en vísperas de Acción de Gracias de Netflix

Archivo - La banda de rock irlandesa U2 durante un concierto. - Sam Wundke/AAP/dpa - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Netflix ha anunciado este martes que U2 protagonizará el 'halftime show' del primer partido de la NFL disputado en la víspera de Acción de Gracias, que se celebrará en directo desde el SoFi Stadium en Inglewood, California, el miércoles 25 de noviembre de 2026, a las 2:00h (hora peninsular española), y medirá a los Green Bay Packers y Los Ángeles Rams.

La actuación coincide con la celebración del 50º aniversario de U2, que se formó en Dublín en 1976, y añadirá un momento histórico al enfrentamiento en horario de máxima audiencia entre los Green Bay Packers y Los Ángeles Rams.

La actuación de U2 en la víspera de Acción de Gracias llega tras uno de los momentos más memorables de la historia de la Super Bowl: el espectáculo del 'halftime show' de la banda en la Super Bowl XXXVI, en febrero de 2002. Casi un cuarto de siglo después, U2 regresa a un

partido de los Rams como equipo local, esta vez con una retransmisión en streaming para los suscriptores de Netflix de todo el mundo.

La actuación de U2 da continuidad a la tradición de contar con grandes artistas durante el halftime de los partidos de la NFL retransmitidos por Netflix. El primer 'Christmas Gameday' de

Netflix, en 2024, contó con la superestrella internacional Beyoncé durante el descanso del partido entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans, en el espectáculo 'Beyoncé Bowl', nominado a cuatro premios Emmy.

El año pasado, Snoop Dogg protagonizó 'Snoop's Holiday Halftime

Party' durante el partido del día de Navidad entre los Detroit Lions y los Minnesota Vikings. En esta ocasión, el 'halftime show' de U2 será producido por Jesse Collins Entertainment.

"Hay una razón por la que U2 lleva décadas llenando estadios: no se limita a actuar, sino que crea momentos icónicos que el público recuerda para siempre", afirmó el co-CEO de Netflix, Ted Sarandos. "Estamos encantados de que la banda lleve esa misma magia al escenario de la

NFL en Netflix. Será una noche inolvidable para los aficionados al fútbol americano y los suscriptores de Netflix de todo el mundo", concluyó.