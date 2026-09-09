Zwift renueva su oferta con la bicicleta Zwift Ride V2, más rutas e integración con WHOOP. - ZWIFT

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma global de entrenamiento y ciclismo virtual Zwift ha anunciado este miércoles sus novedades para la temporada 'This Season on Zwift' que pretende hacer la experiencia más accesible, personalizada y efectiva para toda la comunidad de ciclistas activos de todos los niveles.

Entre las principales incorporaciones tecnológicas, la compañía ha presentado la nueva bicicleta inteligente Zwift Ride V2, que introduce un cuadro más compacto para adaptarse a usuarios de entre 146 y 198 centímetros de estatura, además de bielas ajustables con cinco longitudes y un nuevo diseño de tija de sillín.

Asimismo, la firma ha sumado una primera integración con los dispositivos 'wearables' de WHOOP para ajustar automáticamente recomendaciones basadas en la recuperación del deportista.

Por su parte, el ecosistema digital de la marca actualizará sus aplicaciones con un nuevo diseño de la pantalla de inicio de Zwift Companion en octubre, centrado en el seguimiento del progreso y los logros semanales.

A partir del 22 de septiembre, el juego principal renovará también su interfaz para priorizar la planificación, incorporando la función Watt Lock durante este mes de octubre para fijar potencias objetivo en los recorridos.

En el apartado de rutas y eventos, la plataforma ampliará el mapa de Watopia a finales de octubre con 18 kilómetros de nuevas carreteras inspiradas en la costa de California y la isla de Catalina, las cuales se estrenarán el 26 de octubre durante el Tour of Watopia.

La programación se completará con la campaña Power Play del 23 de noviembre al 27 de diciembre, junto a la llegada al Drop Shop de marcas como Factor Bikes, ruedas Black Inc y una colección temática de Kona. La vertiente competitiva se reforzará esta temporada con la ampliación de la gama Halo Bikes mediante modelos insignia de Cervélo y Canyon, sumados a las opciones ya existentes de Specialized, Cannondale y Pinarello.

En el ámbito de las carreras, el catálogo permanente estrenará este mes de septiembre Zwift Racing con formatos de contrarreloj, Crit y Epic, además del regreso de la Zwift Racing League con la incorporación del nuevo formato por puntos Race of Truth.