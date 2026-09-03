Alba Sánchez y Marcos Ruiz, elegidos los abanderados españoles en la clausura de Taranto 2026

Alba Sánchez y Marcos Ruiz durante los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026 - COE

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los halterófilos Marcos Ruiz y Alba Sánchez serán los abanderados de la delegación española en la Ceremonia de Clausura de los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026, que se celebrarán este jueves en el Estadio Erasmo Iacovone, según confirmó el Comité Olímpico Español (COE).

"La elección reconoce la brillante actuación de ambos deportistas, protagonistas de dos de los grandes triunfos españoles en la competición", remarcó el organismo que preside Alejandro Blanco sobre Ruiz, campeón de arrancada en la categoría de 110 kg con un levantamiento de 185 kg y plata en dos tiempos con 208 kg, y Sánchez, oro en dos tiempos de la categoría de 53 kg con 105 kg, estableciendo un nuevo récord de España absoluto.

"Marcos Ruiz y Alba Sánchez pondrán así el broche final a Taranto 2026 llevando la bandera de España, símbolo del esfuerzo, la ambición y el compromiso mostrados por la delegación nacional a lo largo de toda la competición", recalcó el COE.