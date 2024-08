Anastasiya Dmytriv: "He llorado antes de salir, me pasa cuando me pongo nerviosa"

PARÍS, 30 Ago. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

La nadadora española Anastasiya Dmytriv aseguró estar "muy contenta y muy orgullosa por el trabajo hecho" tras conseguir este viernes la medalla de oro en los 100 metros braza de los Juegos Paralímpicos de París, y admitió que aunque no había tenido "miedo ni nada" antes de la final, había "llorado antes de salir" a la piscina porque le pasa cuando se pone "nerviosa".

"Estoy bien, muy contenta y muy orgullosa por el trabajo hecho. He sentido emoción al salir a la piscina y he querido hacerlo lo mejor posible", señaló Dmytriv tras recoger su medalla de oro a los medios de comunicación.

La andaluza confesó que "claro" que estaba nerviosa de cara a esta final, aunque reconoció que ya tiene "más experiencia" que en otras grandes citas como los Campeonatos del Mundo y que había podido "disfrutarlo más".

Sus compañeros de equipo le dijeron tras su oro que estaban "muy orgullosos y muy contentos" por lo que había conseguido, algo similar a lo que pudo compartir con SM la Reina Letizia, presente en la grada y que la felicitó personalmente. "Me ha dicho lo mismo, que está muy contenta y que ahora tengo que hacerlo lo mejor posible en las siguientes pruebas", añadió.

"Antes de salir", admitió 'Tasy' al ser preguntada por si había llorado. "Cuando me pongo nerviosa lloro antes", respondió. "He tenido nervios, pero eran nervios de nada y no he tenido miedo ni nada. Antes de lanzarme he pensado que quería hacerlo lo mejor posible y salir con fuerza. Iba pensando en positivo e iba más enfocada en mi carrera, pero también en alguna 'miradita'", declaró sobre la final.

"Pues ahorrar y ya cuando sea mayor lo gestionaré", aseguró la campeona paralímpica y mundial sobre si hará algo con el premio que va a recibir por esta medalla de oro, cifrado en 94.000 euros. La almeriense también descartó hacerse algún tatuaje o teñirse como recordatorio a este oro y tampoco sabía cómo iba a celebrarlo. ""A lo mejor vamos a un restaurante con mis padres", apuntó.