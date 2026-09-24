Berlín retira su candidatura para intentar organizar en Alemania los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos

Imagen de la rueda de prensa en la que Berlín anunció que no competiría por ser la candidata de Alemania para los futuros Juegos Olímpicos y Paralímpicos - Christophe Gateau/dpa

BERLÍN 24 Sep. (dpa/EP) -

La ciudad de Berlín confirmó este jueves la retirada de su candidatura para organizar unos Juegos Olímpicos, después de perder favoritismo ante las otras candidatas alemanas y ser incapaz de superar el rechazo de La Izquierda, ganadora de las recientes elecciones.

"Hoy es un día triste para Berlín. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos habrían supuesto una gran oportunidad para Berlín y para el este de Alemania", declaró el alcalde en funciones de la capital alemana, el conservador Kai Wegner.

Berlín quería presentarse para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano de 2036, 2040 o 2044 con el proyecto 'Berlin+', en colaboración con Brandeburgo, Sajonia y Mecklemburgo-Pomerania Occidental. El Comité Olímpico Alemán (DOSB) decidirá ahora el próximo sábado entre Múnich y Colonia-Rin-Ruhr.

El presidente del DOSB, Thomas Weikert, expresó su respeto a los berlineses por su decisión, calificándola de "una gran muestra de deportividad y respeto". "Subraya que, para los responsables de la capital, lo más importante es traer por fin de nuevo los Juegos a Alemania. Independientemente de la sede", destacó.

La candidatura olímpica berlinesa sufrió varios reveses importantes estos últimos días. En las elecciones al Parlamento regional del pasado domingo fueron derrotados los partidos que gobernaban hasta ahora en coalición e impulsaban el proyecto, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD).

La ganadora de las elecciones, Elif Eralp, del partido La Izquierda, quien podría convertirse en la nueva alcaldesa de la ciudad, se opone en cambio a los Juegos Olímpicos y ya había criticado el proceso, incluidos los costes. Eralp declaró un día después de las elecciones que la "decisión ya estaba zanjada" porque los berlineses también habían votado en contra de los Juegos Olímpicos en las elecciones.

Además, el partido de Los Verdes, que previsiblemente formarán parte del nuevo Gobierno de la capital, también rechazan los planes. Ambos partidos argumentan que Berlín necesita el dinero con mayor urgencia en otros ámbitos.

Las declaraciones de Eralp provocaron un gran malestar entre los partidarios de los Juegos Olímpicos. el comisario olímpico de Berlín, Kaweh Niroomand, reprochó a la política que "en 45 segundos hubiera echado por tierra toda la candidatura". "Eso ha generado una enorme incertidumbre entre las federaciones y, con ello, reducido considerablemente nuestras posibilidades", lamentó.

El hecho de que la decisión del DOSB se fijara tan pronto después de las elecciones ya se había considerado de antemano una desventaja para Berlín. Además, los evaluadores del comité también otorgaron el martes a los esfuerzos de Berlín una valoración peor que a sus competidores, mientras que, a diferencia de Múnich y Renania del Norte-Westfalia, la capital renunció a celebrar un referéndum entre los ciudadanos.