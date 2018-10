Del Campo: "Si queremos jugarnos las medallas en un futuro, debemos ser muy exigentes"

Publicado 18/02/2018 12:02:04 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El esquiador español Juan del Campo, no ha conseguido entrar en la clasificación de la prueba de eslalon gigante de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur) después de salirse del trazado en la segunda de las dos mangas disputadas, ha asegurado que si quieren luchar por "las medallas" en un futuro deberán ser "muy exigentes" con ellos mismos.

"Tal como dijo el presidente de la Federación, May Peus España, venimos aquí a competir, no sólo a participar, y yo soy muy competitivo. Aquí debía buscar un 'Top 30' en gigante y eso solo podía conseguirlo bajando al máximo de mis posibilidades. Si queremos en un futuro jugarnos las medallas con esta gente debemos ser muy exigentes con nosotros mismos", señaló en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

Por otra parte, el bilbaíno analizó su primera bajada. "Técnicamente, la primera manga ha sido una buena bajada, aunque he cometido un par de errores en el plano que me han penalizado. Me queda aún un paso grande que dar en gigante", manifestó.

Tras ello, explicó lo sucedido en la segunda. "En la primera manga he sido demasiado conservador, y en la segunda he cambiado el chip después de hablarlo con los entrenadores. Es evidente que es un todo o nada que te puede salir como a Kristoffersen, pasando de la duodécima plaza en la primera manga a la plata olímpica en la segunda, o bien te vas al suelo porque estás arriesgando al máximo", indicó.

Además, el esquiador vasco también destacó el trabajo que se está desarrollando en la RFEDI para lograr la evolución de todos los deportistas. "Se ha visto con los muy buenos resultados de Quim Salarich ayer mismo con una 15ª posición en eslalon de Copa de Europa. Se ve, no solo una mejora en el nivel de esquí, sino que además afrontamos las carreras mucho mejor", apuntó.

"El equipo español de alpino no va a meterse en Copa del Mundo de golpe, necesitamos tiempo para consolidar el grupo, que es lo que se está haciendo. No tenemos los mejores resultados del mundo, pero sí mejores resultados cada año", continuó.

Por último, sobre el eslalon del próximo jueves, que disputarán Quim Salarich y el propio Del Campo, aseguró que lo afrontará "con la actitud de la segunda manga del gigante: arriesgando y dándolo todo". "El muro del eslalon engaña porque parece más fácil de lo que es, y la nieve aquí agarra mucho, por lo que debes empujar sin parar. En definitiva, esto es jugársela y que salga bien la bajada", finalizó.