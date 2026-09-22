La candidatura olímpica de Berlín pide diálogo ante el rechazo del partido La Izquierda

Elif Eralp, candidata de La Izquierda a la alcaldía de Berlín - Sebastian Gollnow/dpa

BERLÍN 22 Sep. (dpa/EP) -

Los organizadores de la candidatura olímpica de Berlín para albergar los Juegos en algunas de las tres próximas ediciones (2036, 2040 y 2044)anunciaron este martes que buscarán el diálogo con el partido La Izquierda, ganador de las elecciones del pasado domingo en la capital alemana y que se opone a que la ciudad acoja el evento.

Tras la victoria electoral, Elif Eralp, previsible próxima alcaldesa de Berlín, afirmó que cree que la candidatura de la ciudad para acoger los Juegos Olímpicos y Paralímpicos no tiene prácticamente ninguna posibilidad de éxito.

"La señora Eralp quiere unir a la ciudad y acercar a la gente. Por eso, sería una muestra de respeto hablar una vez más con los responsables de la candidatura antes de tomar una decisión, aunque su postura sea clara", declaró el comisario olímpico de Berlín, Kaweh Niroomand.

Eralp reiteró que ha dejado "muy claro" que considera que la candidatura y los "muchos millones y miles de millones más" que se gastarán en la organización de los Juegos son "un despilfarro del dinero de los contribuyentes". Tampoco dijo ver "ningún beneficio para Berlín".

Como respuesta, 20 miembros de la junta organizadora de la candidatura olímpica de Berlín, que incluye a representantes de la política, la empresa, el deporte, la sociedad civil y la religión, escribieron a Eralp una carta.

"La campaña ha terminado. Ahora es el momento de sopesar los argumentos, escucharnos unos a otros y reexaminar las posiciones adoptadas durante la campaña a la luz del enfoque que ahora está disponible", señalan en la misiva. "Por eso le hacemos un llamamiento, señora Eralp: por favor, tómese el tiempo necesario para revisar detenidamente Berlin+ y el concepto que hemos desarrollado juntos", añaden.

La junta, de la que forma parte un político de La Izquierda, Dietmar Bartschhopes, espera que se produzca un debate antes de la Asamblea General Extraordinaria del Comité Olímpico Alemán (DOSB) que se celebrará el sábado. Durante la reunión, el DOSB seleccionará al candidato alemán para albergar los Juegos de Verano de 2036, 2040 o 2044, una carrera en la que también compiten Múnich y la región del Rin-Ruhr.

"Una decisión de tal trascendencia para Berlín no debe tomarse a la ligera. Con esta candidatura, Berlín tiene la oportunidad de marcar el rumbo a largo plazo para el desarrollo de la ciudad y de darse a conocer tanto a nivel nacional como internacional", apunta también la junta en la carta. "Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos no son sólo un proyecto que dura unas pocas semanas, sino una visión para los próximos años y, en particular, para la próxima generación", sentencian.