Carlos Linares, primer español clasificado para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028

El español Carlos Alberto Linares, medalla de oro en P4 - Pistola a 50m SH1 del Mundial de Tiro Paralímpico, en el podio junto al italiano Davide FranceschettI, plata (219,8), y el surcoreano Jungnam Kim, bronce (201,4). - CPE

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jienense Carlos Alberto Linares se ha convertido este lunes en el primer deportista español clasificado para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028 gracias a su medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Tiro Paralímpico, que se está disputando en Changwon (Corea del Sur).

Aunque consiguió meterse en la final de P4 - Pistola a 50m SH1 en la séptima posición de ocho clasificados, Linares lideró desde el principio la lucha por las medallas y terminó imponiéndose al resto de sus rivales, con una puntuación definitiva de 225,1. El podio lo completaron el italiano Davide FranceschettI, plata (219,8), y el surcoreano Jungnam Kim, bronce (201,4).

De esta forma, el representante de la Real Federación Española de Tiro Olímpico consiguió la única plaza masculina clasificatoria para los Juegos de Los Ángeles 2028 y la primera también para el equipo nacional en cualquier deporte.

Además, en las finales de este lunes, Melitón Briñas consiguió el oro en tiro al plato para deportistas con discapacidad en las extremidades superiores (PT3), prueba que no forma parte del programa paralímpico. El granadino estableció un nuevo récord del mundo, con 27 puntos, en tanto que el francés Jean-Michel Brune y el italiano Mirko Cafaggi se repartieron la plata y el bronce, respectivamente, con 24 y 19.

Y en la prueba para afectados en las extremidades inferiores (PT2), el navarro Iñaki Oloriz ganó la presea de bronce con 20 aciertos, en una final en la que el italiano Fabrizio Cormons también rebajó la plusmarca mundial con 26 y el eslovaco Filip Marinov fue subcampeón con 24.

Estos tres metales se suman al oro y dos bronces conseguidos en la jornada del domingo por Isabel López, Sonia Rivero y Juan Antonio Saavedra, tres deportistas que volverán a competir este martes en las pruebas que clausurarán este Campeonato del Mundo.