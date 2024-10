El COE y Defensa presentan su unión "imbatible" para impulsar la formación en el deporte de élite

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) y el Ministerio de Defensa explicaron este lunes la decisión de la administración de reservar 50 plazas para deportistas de alto nivel que quieran formar parte de las Fuerzas Armadas en la próxima convocatoria de tropa y marinería, una unión "imbatible" con la que pretenden impulsar la formación y el desarrollo del deporte de élite en España.

El acto, que tuvo lugar en la sede del COE en Madrid, contó con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente del COE, Alejandro Blanco; y el medallista olímpico Carlos Arévalo, entre otros deportistas españoles.

El COE y Defensa presentaron la iniciativa por la cual se reservarán 50 plazas para que deportistas de élite se formen en las Fuerzas Armadas, sin descuidar su labor deportiva. Podrán optar aquellos entre los 18 y los 29 años, con un nivel educativo mínimo de la ESO.

Si deciden ser candidatos, deberán pasar una primera fase de valoración de méritos y una prueba de aptitudes (verbal, numérico, espacial, mecánico, perceptivo, memoria y razonamiento abstracto). Mientras que la segunda fase constará de pruebas psicológicas, reconocimiento médico y una prueba de aptitud física, pudiéndose incorporar a las Fuerzas Armadas en mayo o noviembre.

Aquellos beneficiados, disfrutarán de asesoramiento, formación y monitorización continuos durante su estancia en la milicia, tal y como explicó el director general de Reclutamiento y Enseñanza en Defensa, Pedro José García Cifo, que insistió en que el objetivo de esta decisión es "facilitar la incorporación a las Fuerzas Armadas de los deportistas de alto nivel", así como "potenciar la educación física" dentro de las FA.

"Se trata de que la persona sepa definir claramente su perfil profesional del futuro. Nuestro equipo de asesores le muestran las trayectorias profesionales: permanecer en las Fuerzas Armadas, lo que nos agradaría, y formarse un tiempo adecuadamente y en un determinado momento desvincularse y reinsertarse en el mercado laboral de nuevo. El abanico de posibilidades es muy amplio", destacó.

Para Robles, España es "un gran país, que ha hecho historia, gracias a las Fuerzas Armadas y al deporte". "Nuestros hombres y mujeres siempre están para defender a la sociedad. La milicia española representa valores: compromiso, entrega, dedicación. Cuando hay esto, se puede trabajar más por los demás", resaltó.

"Los españoles se sienten muy orgulloso de sus deportistas. Todos vivimos a España cuando les vemos ganar una medalla. Por ello, esta idea nos pareció excelente, es una unión imbatible entre el deporte de alto nivel y nuestras Fuerzas Armadas. Sabéis lo que es el sacrificio, el valor, también la decepción, y el afán de superación", expresó sobre este acuerdo.

Tanto los ejércitos como los deportistas representan "generosidad, entrega, mucha preparación y mucho sacrificio", por lo que la unión impulsada por el COE y Defensa será "muy enriquecedora". "Trabajamos en un momento difícil por una sociedad más justa e igualitaria. Os animo a que os incorporéis a una gran familia en la que nunca nadie se queda atrás. El éxito y el dolor se comparte, como el amor a los grandes valores y a nuestro país", finalizó su intervención.

CARLOS ARÉVALO: "LAS FUERZAS ARMADAS SON FAMILIA, ME SIENTO ARROPADO"

Esta iniciativa es un asunto que Alejandro Blanco lleva "persiguiendo desde el año 2005". "Lo intenté con tres ministros y no lo conseguimos. Es algo que demanda el deporte español y nos iguala a otros países que tenemos como ejemplo", explicó.

"Mostramos nuestra complicidad, unión y sintonía. Tenemos un fin primario, ayudar a la formación y desarrollo de nuestros deportistas. La milicia y el deporte es una religión de hombres y mujeres honrados y buenos. Nos unen, fundamentalmente, los valores, que no son solo palabras, es lo que sentimos, por lo que luchamos y lo que defendemos", expresó el mandatario.

Para Blanco, este acuerdo asegura "el presente y el futuro", por ambas entidades "unidas" pueden "hacer muchas cosas". "Nada apoya más la sociedad que a las Fuerzas Armadas y los deportistas. En esta España integradora, las Fuerzas Armadas y el deporte son los mejores representantes. Estoy seguro de que España, a través de este acuerdo, saldrá favorecida", celebró.

Previamente, el piragüista Carlos Arévalo, plata en Tokio 2020 y bronce en París 2024 en la prueba de K4 500 m, junto a la capitana de corbeta Loreto Pastor, relató su vínculo con las Fuerzas Armadas, como cabo del Ejército de Tierra. "Comienzo con el piragüismo en 2012 incorporándome a un proyecto olímpico para Rio 2016. Me quedé apartado y pasaron las pruebas Christian Toro y Saúl Craviotto", recordó.

"Es el abismo, se te cierran las puertas y estás perdido, no sabes como continuar", lamentó. Fue entonces cuando se refugió en las Fuerzas Armadas. "Decidí presentarme a esta aventura, disfruté de una buena decisión. Aprobé en 2016 y me incorporé al centro de formación en Cáceres. Fue un cambio en el tema de los valores, humildad, trabajo, esfuerzo. Me vino muy bien para seguir mi carrera deportiva", manifestó.

Destinado a Asturias, Arévalo supo compaginar su día a día en el Ejército con la piragua, clasificándose entonces a una Copa del Mundo en la que se colgó una plata. "Estaba de vuelta", rememoró. "En 2019, Toro abandonó la embarcación y entré yo, me vi clasificado en el barco en el que siempre soñé entrar", dijo sobre su participación en Tokio.

"Mi formación militar me aportó todo para estar en Tokio. Desde que entré a las Fuerzas Armadas he conseguido los mejores resultados de mi carrera, he logrado mis sueños, me aportó seguridad, trabajo, esfuerzo, darlo todo por mis compañeros. Es más un sentimiento que se ve reflejado en los resultados. Es una familia, tengo el apoyo de mi unidad, y eso te hace crecer, te sientes arropado, seguro", comentó.

Finalmente, Arévalo desveló que su objetivo es "promocionar por promoción interna a la escala de suboficiales". "Estoy cursando TAFAD, quiero seguir toda mi vida en las Fuerzas Armadas. Como en el deporte, no hay fin, estudiando y trabajando", concluyó.