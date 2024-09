David José Pineda: "Ya sabían que iban a salir como locos y que en la parte final pincharían"

PARÍS, 3 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El atleta español David José Pineda reconoció que tenía claro que sus rivales "iban a salir como locos" en la final de los 400 metros T20 y que seguramente se vendrían abajo "en la parte final", y lamentó haber "acelerado antes de tiempo" en la recta de llegada a meta porque se quedó sin algo de energía.

"En la final hemos estado mucho tiempo ahí parado, intentando moverme lo mejor posible y luego salí a dar lo mejor de mí. Ya sabía que iban a salir como locos y me dije que si en el primer 150 me habían pasado, en la parte final iban a pinchar. Llegamos a la última curva y he visto que estaban todos ahí y digo 'Van a pinchar'", explicó Pineda en zona mixta tras recoger su plata.

Entonces, tiró "para adelante". "Lo único es que he acelerado yo antes de tiempo y en la parte final me ha costado llegar y no le he pasado al colombiano. Me he quedado con la plata, que es mejor que quedarme cuarto, así que estoy contento", subrayó.

"Desde que tomé la decisión de competir y prepararme para los Juegos Paralímpicos ha sido todo mucho estrés, desde las competiciones que hacía donde no hacía la mínima. Una vez que lo conseguí ya estuve más tranquilo y luego en los últimos meses ya tenía esa presión de tener que coger medalla. Pero aquí en la zona de calentamiento estaba tranquilo y relajado", añadió.

El hispano-dominicano confesó que le vino "bastante bien" que sus rivales no le tuviesen muy controlado y que "al principio" pensó que el Stade de France le iba a "dar un poco más de impresión y más nervio". "Pero luego entré al estadio y he visto que la gente gritando, sobre todo cuando estaba el francés y me decía que gritasen más, que no pasaba nada. Ha sido un ambiente increíble, una experiencia única que quiero volver a repetir", comentó.

"Me acuerdo de mi amigo Diego Barranco, que fue gracias a él que empecé a hacer el atletismo y se la dedico sobre todo a él, porque sin él no estaría hoy aquí. Me ha enseñado muchas cosas, sobre todo en los momentos que he estado malo siempre me decía que mantuviese la calma para que pensase las cosas claras e hiciese las cosas bien, que mientras más presión tuviese más sabría gestionar mejor la situación en un futuro", sentenció.