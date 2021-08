David Martín: "Con el nivel que hemos alcanzado igual somos más favoritos"

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de waterpolo, David Martín, reconoció este martes que con el nivel mostrado hasta ahora en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 pueden ser "considerados más favoritos", pero dejó claro que ganar a Estados Unidos en cuartos de final no se hace sin "bajarse del autobús".

"Antes de los Juegos no podíamos esconder que partíamos como uno de los favoritos, pero no hay un gran favorito, hay siete equipos con muchas opciones, con el nivel de juego que hemos alcanzado igual se nos considera más favoritos. Tenemos que seguir con los pies en el suelo, se trata de ser fieles a nuestro estilo y no fijarnos en los demás", dijo en la previa al choque contra los americanos.

En una rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Español (COE), Martín confesó que su equipo ha ido creciendo en los últimos torneos. "El secreto de esta selección de estar arriba en los últimos campeonatos es que hemos mejorado en cada torneo a nivel de juego. Necesitamos que el juego sea muy sincronizado, y después de tantos años puliendo detalles, estamos donde un día soñé de cómo quería que jugara este equipo", apuntó.

Tras el pleno en la primera fase, España afronta el cruce ante Estados Unidos sin relajación. "La presión existe, pero la interna es mayor. La fase de grupos sabíamos que iba a ser muy complicada y el equipo lo supo gestionar. Ahora también tenemos presión, puede ser que haya más externa, porque parece que vamos a ganar a Estados Unidos sin bajarnos del autobús y eso es un error", explicó.