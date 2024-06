David Martín y París 2024: "Volver sin medalla sería un palo duro"

"Esta España acepta bien los palos y eso es clave en unos Juegos"

"Acabo contrato en París, me gustaría estar en Los Ángeles y creo que habrá acuerdo"



BARCELONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de waterpolo masculino, David Martín, aseguró este viernes que regresar de los Juegos Olímpicos de París sin una medalla olímpica sería un "palo duro", igual que lo fue quedar cuartos en Tokyo 2020, pero está seguro de que su equipo actual "acepta bien los palos" y que serán capaces de competir contra cualquiera en la cita gala, además de mostrar su interés en seguir en el cargo hasta Los Angeles 2028.

"Volver sin medalla sería un palo duro, evidentemente. El fracaso nunca me gusta, porque luego hay que ver el contexto en el que se da. A veces puedes jugar un gran campeonato y juegas con rivales muy buenos y el destino puede hacer que te quedes sin medalla jugando muy bien. Entonces, eso lo valoraremos después", aseguró en una entrevista a Europa Press.

Desde el CAR de Sant Cugat (Barcelona), donde España empieza a preparar la cita olímpica, Martín reconoció que los Juegos de Tokio fueron "un palo duro", al quedarse rozando las medallas, cuartos. "Lo que pasa es que lo que yo más valoro es cómo se levantó el equipo después de aquello", apuntó.

"Otro equipo se hubiera hundido y este equipo el 2022 fue campeón del mundo y en el 2023 ganamos la World Cup y en 2024 han sido campeones de Europa, ¿no? Por lo tanto, creo que es un equipo que acepta bien los palos y eso es importante en unos Juegos Olímpicos", reconoció, satisfecho, sobre su equipo.

En París 2024 habrá momentos buenos y momentos malos, pero Martín sabe que su equipo suele responder bien. "Incluso en los partidos como el de la final de Croacia que íbamos perdiendo (en el Europeo de este año) el equipo fue capaz de remontar. Yo creo que esa es la diferencia entre el equipo de Tokio y el equipo que irá ahora a París. Más experiencia, más saber estar, más saber competir", celebró.

"Los momentos buenos los tienes que aprovechar, y cuando son malos tienes que hacer que la herida sea pequeñita, entonces yo creo que el equipo tiene experiencia, son jugadores que han jugado partidos a cara de perro muchas veces, y yo creo que eso es un valor añadido para nosotros", recalcó.

Además, sigue contando en el agua con su mano derecha, el veterano Felipe Perrone. "Es un lujo tener a Felipe, es uno de esos jugadores que sabe transmitir esos momentos del partido que se necesita dentro del agua, y evidentemente yo creo que está a un gran momento a pesar de su edad. Veremos al mejor Felipe en París", auguró.

Pero confía en el grupo, en la cohesión de sus jugadores y no en sus individualidades. "Somos un equipo con mucho talento, es la realidad. Y tenemos talento en todas las posiciones, que esto es muy importante. Yo lo que les intento transmitir es que un talento no gana unos Juegos, ni dos talentos, ni tres, lo que lo gana es un equipo. El talento no es solo meter goles, también es saber defender, es también saber asistir, y también tenemos jugadores de este estilo", manifestó.

"Entre ellos se miran y saben lo que aporta cada uno y la importancia que tiene dentro del equipo. Creo que es un poquito el secreto, y la verdad es que tienen una buena relación, muy buena dentro y fuera del agua", celebró.

Sin gustarle el término, tiene claro qué sería un fracaso para España en París. "Yo creo que el fracaso sería ir y no ser nosotros mismos, ir y no competir a nuestro máximo nivel, ir y no darlo todo. Eso sería nuestro mayor fracaso. Las medallas a veces son caprichosas y no son gratis, correcto", reconoció.

A nivel personal, tiene claro que le gustaría renovar su contrato, que termina tras París 2024, y poder seguir hasta la siguiente cita olímpica de Los Ángeles 2028. "Acabo contrato ahora, después de París. Y, evidentemente, creo que sí que me gustaría estar en Los Ángeles, pero no te puedo confirmar que estaré. Por mi parte, me gustaría estar. Y creo que la federación también está en el mismo pensamiento, entonces yo creo que llegaremos a un acuerdo", valoró.

David Martín reconoció que lo más difícil para un seleccionador es confeccionar la lista, que para París 2024 será de 13 jugadores, mientras que en la preparación cuenta con 18 integrantes en el equipo. "Tengo muchas ganas de empezar la preparación, mucha ilusión y con ganas de llegar a debutar. Pero hacer la lista es el gran marrón de un seleccionador y es lo peor de nuestro trabajo y lo más duro", señaló sobre esa lista final que dará a la vuelta de un torneo en Italia, en julio.