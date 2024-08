Fernando Rivas: "Carolina está hundida, me ha dicho que no quería acabar su carrera así"

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de Carolina Marín, Fernando Rivas, comentó que la jugadora española estaba "hundida" después de tener que retirarse por una lesión en la rodilla derecha en la semifinales de los Juegos Olímpicos de París y que la onubense le dijo que "no quería acabar su carrera así".

"Carolina está hundida. No es justo, me ha dicho que no quería acabar su carrera así. Creo que se merecía acabar unos Juegos Olímpicos disputándolos, gane o pierda", comentó Rivas en zona mixta después de que la andaluza tuviera que retirarse en su semifinal, cuando iba por delante en el marcador, por una grave lesión en la rodilla, la tercera en tres años.

Rivas afirmó que tener que acabar así el torneo olímpico ha sido "superinjusto y muy cruel". "No tenemos palabras para describir cómo ha sido, porque al nivel en el que había venido, cómo ha ido de menos a más a lo largo de la competición, y con la determinación que estaba afrontando la semifinal, pues la verdad es que es muy duro", añadió.

El entrenador de la campeona olímpica en Rio 2016 explicó que cuando se produjo la lesión, Carolina Marín le miró y le dijo que se había "roto". "Ha sido cuando ha caído al suelo. Es una sensación que ella ya conoce y si ella me ha dicho eso es que era cierto. Ahora hay que valorar la lesión, hay que hacer las pruebas que se hacen de costumbre, estar tranquilos y aceptar lo que hay", concluyó.