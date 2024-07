Ferrer: "Nadal y Alcaraz están cómodos en Roland Garros y eso es muy importante para optar a medalla"

PARÍS, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El capitán del equipo español de tenis, David Ferrer, dejó claro la importancia de las sensaciones y el "grandísimo nivel" que han ofrecido siempre en Roland Garros, sede del deporte en Paris 2024, tanto Rafa Nadal como Carlos Alcaraz de cara "a tener opciones de medalla" las buenas sensaciones y el "grandísimo nivel" que han ofrecido en las pistas de Roland Garros, mientras que su homóloga femenina, Anabel Medina, afirmó que van a "intentar trabajar para poder dejar el listón lo más alto posible".

"Estoy contento de que los Juegos sean después de tanto tiempo en tierra batida, creo que la última vez en el 92, y más en un escenario donde Rafa y Carlos se sienten cómodos, donde han jugado a grandísimo nivel y eso creo que es muy importante de cara a tener opciones de medalla", expresó David Ferrer en rueda de prensa en la Villa Olímpica.

El de Jávea, olímpico en 2012 y 2016 y ahora en "una etapa nueva como capitán", pidió que "no se olvide" que también tendrán otra pareja "con muchas opciones de conseguir medalla" con Pablo Carreño, "que fue el último medallista olímpico en Tokio" y que va a jugar "con el número uno del mundo".

"Pero sobre todo estoy feliz por la calidad humana de todos los jugadores y jugadoras. Son buena gente y siendo tan buenos deportistas que sean tan buena gente es algo que valoro muchísimo. En ese aspecto poder compartirlo con ellos y ver el buen ambiente que tenemos es algo que me gusta", advirtió 'Ferru'.

El capitán de la selección masculina no entró a detallar "anécdotas", pero sí recalcó que Nadal y Alcaraz "generan expectación". "Si quedamos a las 21.00 para ir a cenar, nos ponemos a cenar a las 21:45 porque muchos deportistas quieren hacerse fotos con ellos, algo lógico por lo que son como deportistas, y me sorprende esa humildad de ellos", admitió.

Anabel Medina, capitana del equipo femenino, se mostró "superilusionada" para sus sextos Juegos Olímpicos, aunque estos de París los ve como "los más especiales". "Conforme vivimos en la Villa Olímpica nos damos cuenta de que el tenis genera un impacto espectacular en la sociedad, pero también en el mundo del deporte y poder formar parte de ello hace que nos ilusionemos muchísimos y estemos muy orgullosos", indicó.

"Sobre todo estamos trabajando para poder hacer una semana buena y seguir ayudando al medallero español a conseguir ese objetivo que es muy ambicioso. El tenis siempre ha dado resultados y tenemos que intentar trabajar para poder dejar el listón lo más alto posible", advirtió la de Torrent, que señaló que "hay muy buen ambiente" entre la expedición y que el estar en la Villa Olímpica todo es lo que "lo hace diferente a lo que podría ser un Roland Garros".

CARREÑO, SORRIBES Y BUCSA, OPTIMISTAS

Pablo Carreño confesó tener "muy buen recuerdo" de Tokyo 2020, "uno de los momentos más importantes" de su carrera. "Esa medalla olímpica quizás es uno de los mejores resultados que he obtenido", admitió el asturiano, bronce en la capital japonesa ante el serbio Novak Djokovic.

"Después de la lesión que he tenido en el codo y que me ha tenido apartado de las pistas tanto tiempo el poder llegar a estos Juegos para mí era algo muy importante, uno de los objetivos principales. Me he tenido que bajar del individual porque creo que no llegaba con el ritmo necesario para poder competir por esas medallas, pero con la ilusión y las ganas de poder obtener un gran resultado también en el dobles, donde creo que tengo un buen compañero que seguramente me ayudará a estar cómodo y sentirme bien en pista", agregó.

El tenista gijonés quiere "disfrutar de cada minuto" en la capital francesa. "Obviamente, unos Juegos no se juegan todos los días y voy a aprovechar cada minuto aquí para seguir disfrutando, seguir creciendo y tener momentos inolvidables en la memoria", sentenció.

Por su parte, la castellonense Sara Sorribes reconoció la "ilusión tremenda" y el "privilegio total". "Estoy aprendiendo todos los días de las personas con las que tenemos la suerte de compartir estos Juegos e intentando vivir mucho el día a día", apuntó.

"Hay veces que los resultados salen mejor que otros, por lo tanto las expectativas no es llegar aquí a hacer nada, es simplemente competir el día a día, trabajar todo lo máximo posible y quedarnos sin nada dentro y habiéndolo disfrutado todo muchísimo. Ojalá podamos conseguir eso y lo demás bueno pues veremos lo que pasa", subrayó.

Finalmente, Cristina Bucsa, que formará dobles con Sorribes, con la que ganó el Mutua Madrid Open el pasado de mayo. "Para mí son mis primeros Juegos Olímpicos y la verdad es que me hace muchísima ilusión y un gran honor porque mi padre también estuvo en dos. Con Sara en Madrid lo hicimos genial y tengo muchísima confianza de que aquí en estos Juegos lo podemos volver a hacer otra vez", sentenció.