Franco: "El afán de superación de los deportistas españoles ha sido lo mejor de estos Juegos"

Sobre las acusaciones de Marta Xargay hacia Lucas Mondelo: "Si esto se produjo así, me parece deleznable e inaceptable"

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, ha asegurado que el "afán de superación" de los deportistas españoles ha sido "lo mejor" de los Juegos Olímpicos de Tokio, de los que hace un balance "positivo", además de calificar de "deleznable e inaceptable" el supuesto comportamiento abusivo del exseleccionador femenino de baloncesto Lucas Mondelo hacia la exinternacional Marta Xargay.

"Quiero destacar ese grado de compromiso e implicación, esa búsqueda permanente de la excelencia. Cuando Adriana Cerezo, con 17 años, consigue la medalla de plata, me dijo que no tenía por qué felicitarla porque ella luchaba por el oro; cuando la selección femenina de baloncesto pasó a cuartos, tuve la ocasión de hablar con Laia Palau y Alba Torrens, dos iconos, y estaban ya pensando en el oro. Ese afán de superación de los deportistas españoles ha sido lo mejor de estos Juegos", declaró en una entrevista en 'Las mañanas de RNE'.

Más allá de las 17 medallas conquistadas, el presidente del CSD valoró "el enorme mérito" de los diplomas olímpicos y las finales logradas. "Han sido 42 diplomas, más que en Río, y finalistas, 59. Es para estar muy satisfechos, sobre todo por las condiciones de la preparación", dijo. "Nuestros atletas no se han podido entrenar de manera adecuada por la pandemia, han tenido que estar en burbujas, y teniendo en cuenta esto, el resultado es muy bueno", señaló.

Aun así, apeló a ponerse a trabajar "en los próximos Juegos Olímpicos de París e, incluso, en los de Los Angeles". "Hay cosas que mejorar, el Gobierno de España está haciendo un esfuerzo brutal en cuanto a inversiones. Entre 2019 y 2022 se van a invertir en el deporte 1.000 millones de euros. El Gobierno de España ha sido el único de la Unión Europea que ha incluido al deporte en los Fondos de Recuperación y Resiliencia, y eso va a suponer 300 millones en los próximos tres años", apuntó.

"Hemos conseguido que nadie se quedase sin beca pese a que algunos patrocinadores, por la pandemia, decidieron retirar sus apoyos al deporte. Es muy importante el esfuerzo que hace el Gobierno, pero quizás no sea suficiente y haya que buscar otras fórmulas que otros países han utilizado. No podemos morir de los éxitos del deporte español en Tokio. Hemos tenido ausencias como las de Rafa Nadal, Carolina Marín o Jon Rahm, que eran opciones de medalla muy serias, y en los Juegos se ha lesionado Orlando Ortega; hemos tenido cuartos puestos que no han sido terceros por cuestión de centésimas. El balance es muy positivo, pero tenemos que seguir mejorando y trabajar para mejorar estos resultados", añadió.

Por ello, destacó que la "idea" del Gobierno es "que todos los deportes tengan más apoyo". "Vamos a mejorar los Centros de Tecnificación e incluso crear alguno nuevo en los próximos años, aunque tenemos Centros de Alto Rendimiento (CAR) modélicos; algunos de los medallistas se han preparado allí. Todo es mejorable", expuso.

Franco también se acordó de "deportistas ejemplares" como "Pau y Marc Gasol, Raúl Entrerríos, García Bragado, Roser Tarragó y Laia Palau". "Son deportistas que lo han dado todo por los colores de España y que puede ser que no vuelvan a competir con la selección. El deporte español tiene que tener gratitud infinita hacia estos deportistas", explicó.

"Tenemos a 15 atletas entre los 10 mejores del mundo en sus especialidades. Ahora mismo no se han visto reflejados más que con la medalla de Ana Peleteiro, pero tenemos la esperanza de que en los próximos Juegos Olímpicos surjan medallas, porque son muy jóvenes: Asier Martínez, Mohamed Katir...", prosiguió.

Por último, valoró las acusaciones de la exinternacional Marta Xargay hacia el ya exseleccionador Lucas Mondelo, al que culpó de prácticas abusivas que le llevaron a padecer trastornos alimenticios. "Si es esos hechos se produjeron, y no tengo por qué dudar, tal y como aparecieron en la prensa, me parece deleznable e inaceptable ese tipo de comportamientos", subrayó.

"El señor Mondelo ya no está al frente de la selección española de baloncesto femenino y, por lo que me contó, la Federación no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Esos hechos se produjeron en el equipo en el que estaban los dos, no en la selección", concluyó.