Franco: "Los resultados son magníficos, pero no podemos pararnos"

"Corremos el riesgo de morir de éxito si nos quedamos como estamos"

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, realizó una valoración positiva de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 tras las 17 medallas obtenidas, tres de ellas de oro, asegurando que "los resultados son magníficos", pero también encontró un espacio para la autocrítica al explicar que "todo es mejorable" en el futuro.

"Estamos francamente satisfechos del papel de nuestros deportistas en los Juegos Olímpicos. Los resultados podríamos calificarnos de muy buenos, magníficos, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon la preparación de nuestros deportistas", manifestó Franco en su valoración de Tokyo 2020 desde el Comité Olímpico Español (COE).

"Han sido condiciones muy difíciles, entrenamientos al margen, burbujas... la pandemia les ha condicionado de forma clara y negativa y aún así hemos tenido unos magníficos resultados", incidió. "Además de las 17 medallas siempre me gusta resaltar la importancia de los diplomas, hemos logrado 42 y ahí hemos superado a Río. Hemos conseguido estar presente en 59 finales y me quedo con ese conjunto de resultados", añadió.

"Pero cometeríamos un grave error si pensando que son unos magníficos resultados nos quedamos con lo que tenemos. Corremos el riesgo de morir de éxito si nos quedamos como estamos. Y el deporte español no puede correr ese riesgo, el deporte español está ya preparando los JJOO de París y de Los Ángeles. Y por encima de todo me quedo con la actitud de nuestros deportistas", subrayó.

En este sentido celebró el ejemplo de varios deportistas como Adriana Cerezo, plata en taekwondo, o el equipo femenino de baloncesto, que se quedó sin medalla pese a su buen papel. "Adriana estaba insatisfecha porque quería el oro y Laia Palau y Alba Torrens me dijeron que no había que felicitarlas en ese momento porque también buscaban el oro", dijo.

"Otros aspectos a valorar es que de nueve equipos, siendo la tercera delegación con más equipos, ocho han llegado a cuartos de final y con los resultados que todos conocemos. Eso dice mucho del deporte español y de su relevo generacional. Tenemos a Asier Martínez, a Mo Katir, Alberto Ginés... son muy jóvenes y les queda mucho recorrido", agregó.

Además, Franco se comprometió en ayudar a nivel institucional a todos los deportistas. "Vamos a ayudar entre todos para que podamos mejorar los resultados. "Tenemos que estar muy satisfechos, pero el futuro del deporte nos espera. El Gobierno de España va a seguir apostando por el deporte en el ámbito presupuestario. Tenemos la obligación de darles a nuestros deportistas las mejores condiciones para que desarrollen su actividad", destacó.

"Y las mejores condiciones no es solo una mayor inversión, es también el trato humano adecuado. En el periodo 2019-2023 el Gobierno va a invertir 1.000 millones de euros en el deporte español. Y quiero recordar que -el de España- es el único gobierno de la Unión Europea que ha incluido el deporte en los fondos de recuperación y esto nos permitirá incrementar los fondos en el deporte en España en 300 millones de euros", aseguró.

BAJADA DE INVERSIÓN EN PLAN ADO.

Por otro lado, Franco admitió "sin duda" que los patrocinadores del plan ADO "debido a la crisis sanitaria bajaron su inversión de forma considerable". "Pero siguiendo el trabajo de mi antecesora Irene Lozano, ningún deportista se ha quedado sin beca. El CSD ha hecho un esfuerzo añadido, de cada 10 euros del plan ADO, 7 los ha puesto el CSD", recordó.

"De cara al futuro -y no quiero eludir ninguna pregunta- tendremos que ver si hay que copiar algo de otros países que hacen las cosas mejor", dijo al ser preguntado por los resultados de Italia o Francia, mucho mejores que los de la delegación española. "Pero ahora no es el momento de buscar esos ejemplos concretos. Tenemos trabajo por hacer todos juntos y para mejorar en el futuro también todos juntos", aseveró.

Sobre las palabras del oro olímpico en escalada, Alberto Ginés, que ha lamentado no tener las instalaciones adecuadas para entrenar en Cáceres, el presidente del CSD se comprometió a construir un centro de tecnificación en aquellas Comunidades Autónomas donde no lo haya. "Ese dinero está destinado a mejorar los centros de tenificación y casi que me comprometo a que haya uno en cada comunidad", finalizó Franco sin olvidarse de "tres ejemplos": "Pau Gasol, Raúl Entrerríos y García Bragado".

"COMO AFICIONADO, TAMBIÉN ME DUELE LA NOTICIA DE MESSI

Por último, en otras cuestiones, Franco fue preguntado por la salida de Lionel Messi del FC Barcelona y dijo que es una "gran pérdida para el fútbol español y para LaLiga. "Hace unos años nos dejó también, dicho así, Cristiano Ronaldo, quizá los dos mejores del mundo en los últimos años", recordó el máximo responsable del deporte español.

"A mí, como aficionado, también me duele esta noticia, pero quiero pensar también en positivo y que se producirá el relevo normal en el fútbol español. Quizá no sea de su nivel porque no hay ninguno, pero sí que vengan nuevos jugadores a paliar su pérdida", finalizó.

