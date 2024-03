Gedeón Guardiola: "Nunca diré que no a la selección mientras esté jugando"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección española masculina de balonmano, Gedeón Guardiola, ha asegurado que es "un orgullo" regresar a los 'Hispanos' para el Preolímpico de Granollers (Barcelona), después de perderse el pasado Europeo, y ha señalado que "nunca" dirá que "no" a la selección mientras esté en activo, además de la gente está "muy centrada" para tratar de conseguir el objetivo de estar en París 2024.

"Siempre es un orgullo representar a España, volver con este grupo siempre es bonito. Estoy con mucha ilusión", señaló en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM). "Voy a seguir jugando. Nunca diré que no a la selección mientras esté jugando. El año que viene voy a estar aun en activo, así que hablaremos en el futuro. Venir a la selección siempre es motivo de alegría", añadió.

Además, el pivote alicantino afirmó que los convocados para la trascendental cita de esta semana están muy motivados. "El último Europeo no salió como nosotros esperábamos, como nadie esperaba. Ahora tenemos un torneo muy importante, donde el objetivo es muy grande. La gente está muy centrada, con mucha motivación, sobre todo porque jugamos aquí en España", subrayó.

Por último, Guardiola valoró su regreso a España con el Balonmano Nava. "Ahora estoy mucho mejor. He hecho el cambio a la liga Asobal, al Balonmano Nava, y mentalmente me encuentro mucho mejor. Estaba un poco afectado con el nuevo equipo en Alemania, en el que el entrenador no contaba mucho conmigo", apuntó.

"Veía que me estaban pasando trenes que aun me sentía capacitado de coger, como el de la selección en el último Europeo. Ahora estoy con motivación y con nuevas energías en la liga Asobal y me encuentro muy bien. Hoy, en el entrenamiento, ha sido una buena toma de contacto", concluyó.